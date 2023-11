Revolutionäre Kapselmaschine? Simpler Kaffee ohne Plastik- und Alu-Müll im Aktionsangebot

Kapsel rein, Knopf drücken und schon kann genossen werden: Kapselmaschinen sind super komfortabel und daher vor allem für eine schnelle Tasse Kaffee am Morgen super beliebt. Gleichzeitig sorgen die Maschinen aber auch für viel Plastikmüll und schadet so der Umwelt. Abhilfe schafft da CoffeeB. Mit dem Gerät brühst du dir deinen Kaffee nämlich mit komplett kompostierbaren Kaffeebällen, ohne auf den hohen Komfort und Genuss einer Kapselmaschine verzichten zu müssen. Kaffeeliebhaber, die obendrein etwas Gutes für die Umwelt tun möchten, können bei Saturn aktuell zum Beispiel für 111 Euro an die revolutionäre Kaffeemaschine samt Kaffeekugeln kommen. On top kannst du dir ebenfalls noch ein Starter-Set im Wert von 25 Euro völlig umsonst sichern. Alle Infos zu dem Angebot bekommst du hier.

Kompostierbare Coffee Balls: Das macht CoffeeB besonders

Der Markt für umweltschonende Kapselmaschinen zählt mittlerweile einige Hersteller, CoffeeB setzte aber den Startschuss. Das Schweizer Unternehmen veröffentlichte vergangenes Jahr nämlich das weltweit erste Kaffeekapsel-System, das gänzlich ohne Kapseln auskommt. Alu- und Plastikmüll, welcher bei herkömmlichen Kapselmaschinen zuhauf anfällt, wird hiermit aus der Küche verbannt. Zum Einsatz kommen nämlich sogenannte Coffee Balls. Hierbei handelt es sich um kompostierbare Bälle aus gepresstem Kaffee, welche du nach dem Gebrauch problemlos im Biomüll entsorgen kannst.

Eine Kaffeekugel liefert dir im Nu leckeren Kafefee

Gleichzeitig genießt du bei CoffeeB aber natürlich auch alle Vorteile einer Kapselmaschine. Vom hohen Komfort und der schnellen Zubereitung bis hin zum leckeren Aroma des Heißgetränks – hier musst du auf nichts verzichten. Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von einigen nützlichen Funktionen und Vorteilen. So kannst du etwa die Tassengröße anpassen und direkt bis zu neun Kaffeekugeln in der Maschine aufbewahren. Letzteres sorgt dafür, dass du am Morgen wirklich im Handumdrehen dein Heißgetränk genießen kannst. Obendrein ist die CoffeeB Kapselmaschine deutlich leiser als viele andere Maschinen, was den Start in den Tag noch angenehmer macht. Und das Beste: Aktuell gibt’s die CoffeeB Globe Kaffeemaschine ziemlich günstig im Angebot!

25 Prozent Rabatt & coole Extras: Umweltschonende Kapselmaschine im Angebot

Saturn, welcher die CoffeeB Produkte gemeinsam mit MediaMarkt exklusiv im deutschen Elektronikfachhandel vertreibt, streicht aktuell nämlich satte 25 Prozent vom UVP der CoffeeB Globe Kapselmaschine. Dadurch stehen nur noch 111 Euro auf der Rechnung – ein toller Deal für den revolutionären Brüher. Zusätzlich bekommst du nämlich noch zwei Pakete Coffee Balls deiner Wahl (unter anderem Espresso oder Lungo), mit jeweils neun Kaffeekugeln, umsonst dazu. Die Sorten kannst du dabei direkt auf der Produktseite auswählen, bevor du den Brüher deinem Warenkorb hinzufügst.

Doch das war noch nicht alles: Wenn du deine neue CoffeeB Kapselmaschine bis zum 31. Dezember auf dieser Aktionsseite registrierst, gibt’s obendrein noch ein Starter-Set mit Coffee Balls im Wert von 25 Euro geschenkt! Außerdem verlängert der Hersteller dir hierbei die Garantie um ein ganzes Jahr. Aktuell lohnt es sich also besonders, auf die umweltschonende CoffeeB Kapselmaschine umzusteigen.