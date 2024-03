Egal, ob du dein Zuhause sicherer machen möchtest, oder du einfach nur nach smarten Geräten suchst, die dir den Alltag erleichtern – bei Aqara wirst du momentan super günstig fündig. Bei dem Hersteller läuft bis zum 25. März nämlich ein großer Frühlings-Sale, in dem einige spannende Smart Home Geräte deutlich billiger zu haben sind. Von zwei smarten Thermostaten für lediglich 75,99 Euro bis hin zu einer Videotürklingel für 94,99 Euro – hier ist für jeden etwas dabei. Wir stellen dir die besten Angebote der Aktion genauer vor.

Preiswertes Smart Home: Aqara Thermostat und Steckdose sind super günstig

Wer auf der Suche nach möglichst preiswerten Smart Home Erweiterungen für sein Zuhause ist, kann sich bei Aqara bereits für nur 75,99 Euro zwei intelligente Thermostate sichern. Nach einer ganz simplen Installation steuerst du über das Aqara E1 Smart-Thermostat nicht nur die Temperatur deiner Heizung. Über individuelle Zeitpläne kannst du dabei ebenso Räume automatisch zu bestimmten Uhrzeiten aufheizen lassen. Morgens im Bad frieren, gehört somit der Vergangenheit an! Außerdem lassen sich mehrere Thermostate zu einer Gruppe zusammenfassen, sodass du direkt komplette Räume steuerst. Hierfür lohnt es sich dann auch, direkt mehrere Thermostate auf einmal zu kaufen. Durch die Bundle-Preise sparst du nämlich noch mal extra. In Kombination mit dem Aqara Bewegungssensor – der aktuell übrigens ebenfalls für 69,74 Euro im Angebot ist – erweiterst du den Funktionsumfang zusätzlich noch mal gewaltig. Damit du das E1 Smart-Thermostat verwenden kannst, benötigst du allerdings generell auch das Aqara Zigbee 3.0 Hub.

→ Zwei Aqara E1 Smart-Thermostate für 75,99 Euro

Ebenfalls ein echtes Schnäppchen ist diese smarte Steckdose von Aqara für 23,99 Euro. In Kombination mit einer Smart Home Zentrale (beispielsweise Aqara Hub) machst du hiermit selbst ältere Geräte intelligent. Lampen, Küchengeräte, Ventilatoren und vieles mehr können so komfortabel über das Smartphone eingeschaltet werden. Nützliche Funktionen wie Zeitpläne und Timer machen die Bedienung dabei noch komfortabler.

→ Aqara smarte Steckdose für 23,99 Euro

Für mehr Sicherheit: Smarte Türklingel ebenfalls im Angebot

Wer hingegen für mehr Sicherheit in und um seine Wohnung sorgen möchte, sollte sich beispielsweise die Aqara Smart Video Doorbell G4 für 94,99 Euro anschauen. Bei der Installation der Videotürklingel bist du direkt besonders flexibel, da das Gadget sowohl per Kabel als auch über Batterien betrieben werden kann. Anschließend bietet dir das Smart Home Gerät zahlreiche Vorteile. Allen voran siehst du natürlich, wer vor deiner Tür steht, ohne diese öffnen zu müssen. Generell hast du über die Full-HD-Aufnahmen der Kamera dauerhaft im Blick, was vor deiner Haustür passiert. Ein Cloud-Speicher von bis zu sieben Tagen ist dabei direkt inklusive.

Bis zu 30 Gesichter von Freunden und Familie können eingespeichert und erkannt werden

Doch du siehst eventuelle Gäste oder den Paketboden mit der smarten Videotürklingel nicht nur, du kannst dank Zwei-Wege-Audio ebenso mit ihnen sprechen. Weitere Zusätze wie verschiedene Sicherheitsfunktionen und eine KI-Gesichtserkennung runden das hervorragende Gesamtpaket ab. Der Angebotspreis von 94,99 Euro ist dabei ein tolles Angebot, wie auch ein Blick auf den Preisvergleich eindeutig bestätigt.

→ Aqara Smart Video Doorbell G4 für 94,99 Euro

Neben der smarten Videotürklingel kann auch die Innenraum-Kamera E1 von Aqara für mehr Sicherheit bei dir Zuhause sorgen. Funktionen wie die Nachtsicht und Personenverfolgung garantieren, dass alles Wichtige stets aufgezeichnet wird, während die Aufnahmen dank der Cloud nicht verloren gehen. Die 2K-Kamera ist aktuell für 49,99 Euro zu haben. Alle weiteren Deals von Aqara findest du zudem auf dieser Angebotsseite.

→ Aqara 2K Innenraum-Sicherheitskamera E1 für 49,99 Euro