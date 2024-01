Preiskracher: Aldi haut Notebook zum Discount-Preis raus

Seit wenigen Tagen ist es im ALDI ONLINESHOP möglich, ein preiswertes Notebook von HP zum reduzierten Sonderpreis zu kaufen. Jetzt gesellt sich im Rahmen eines weiteren Angebots das Medion-Notebook E14223 (MD64150) dazu. Solange der Vorrat reicht, möchte Aldi mit diesem Computer-Angebot in erster Linie jene Zielgruppe ansprechen, die auf der Suche nach einem primär günstigen Laptop ist und für die hochgetaktete Leistung von weniger Bedeutung ist. Etwa für den Einsatz in der Schule, in der Uni oder im Zug auf dem Weg zur Arbeit.

Discount-Notebook bei Aldi im Angebot

Ausgestattet ist das neu angebotene Laptop-Modell auf Basis von Windows 11 Home (S-Modus) mit einem 14 Zoll (ca. 36 Zentimeter) großen Bildschirm, der eine Full-HD-Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln bietet. Für den Antrieb sorgt der Intel Pentium Silver N5030 Prozessor. Er verfügt über vier Kerne mit 1,10 GHz Basistakt und bis zu 3,10 GHz im vorübergehenden Boost-Modus. Neben 4 GB Arbeitsspeicher (RAM) stehen dem Prozessor auch 128 GB Flash-Speicher zur Seite. Das ist vergleichsweise wenig, aber eine Speichererweiterung ist über eine optionale SSD-Platte bei Bedarf möglich.

Zur weiteren Ausstattung des 1,25 Kilogramm leichten Rechners gehören drei USB-Anschlüsse, ein HDMI-Port und ein Kartenleser für microSD-Karten. Zugang zum Internet ist per WLAN möglich, auch Bluetooth 5.1 ist an Bord. Ebenso eine HD-Kamera und ein Mikrofon, damit auch Videokonferenzen jederzeit möglich sind. Stark: Der integrierte Akku ist auf eine Laufzeit von bis zu neun Stunden ausgelegt.

Medion Notebook E14223 (MD64150)

Einsteiger-Notebook so günstig wie nirgendwo sonst

Angeboten wird der Einsteiger-Laptop von Medion und Aldi ab sofort zu einem Preis von 229 Euro. Einmalig kommen 5,95 Euro für den Versand hinzu. Trotzdem ist der Rechner derzeit nirgendwo so günstig zu bekommen wie im ALDI ONLINESHOP, also ein lupenreines Schnäppchen. Inklusive Versand musst du in anderen Webshops derzeit mindestens knapp 250 Euro einplanen. Vergleichbar ausgestattete Laptops kosten nicht selten 300 Euro und mehr.