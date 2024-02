Du hast keine Lust morgens lange vor dem Spiegel zu stehen, möchtest aber natürlich trotzdem gepflegt und gestylt das Haus verlassen? Dann solltest du dir den Shark FlexStyle auf jeden Fall mal genauer anschauen. Das vielseitige Gerät kombiniert nämlich einen Haarstyler mit einem Föhn und liefert dir so im Handumdrehen eine schicke Frisur. Bis zum 2. März kannst du dir den vielseitigen Shark FlexStyle anlässlich des Weltfrauentags jetzt ganze 55 Euro günstiger sichern. Meldest du dich zusätzlich noch für den Newsletter an, sparst du weitere 10 Prozent und zahlst schlussendlich lediglich rund 202 Euro für den Premium-Haarstyler.

Shark FlexStyle: Das 3-in-1 Gerät für die perfekte Frisur

Egal, ob Locken oder glatte Haare, mehr Volumen oder mehr Geschmeidigkeit – mit dem Shark FlexStyle kreierst du Frisuren fast jeder Art. Das 3-in-1 Gerät vereint nämlich gleich mehrere Funktionen in einem kompakten Haarstyler und -föhn. So lässt er dich deine Haare bereits während des Trocknens stylen. Dies spart nicht nur Zeit, sondern liefert auch hervorragende Ergebnisse. Obendrein ersetzt du mit dem Kombi-Beautyprodukt allerhand Geräte, was insbesondere bei Reisen ein Segen ist. Mit dem Shark FlexStyle musst du dadurch nie wieder mehrere Elektrogeräte mitschleppen, sondern hast alles praktisch verstaut in der mitgelieferten Aufbewahrungsbox.

Sowohl als Trockner, als auch als Haarstyler liefert dir Shark mit seinem FlexStyle ein absolutes Premiumprodukt. So verhindern beispielsweise die stets gleichmäßigen Lufttemperaturen beim Trocknen nervige Hitzeschäden. Gleichzeitig kannst du deine Frisur dank der drei mitgelieferten Styling-Aufsätze (Lockenaufsatz, Ovalbürste, Konzentrator) genau nach deinen Vorlieben stylen. Zusätzlich sorgst du im Anschluss mit der Kalttaste dafür, dass deine Frisur den ganzen Tag hält.

Über 75 Euro Ersparnis: So sicherst du dir den Premium-Haarstyler deutlich billiger

Und das Beste: Aktuell kannst du dir den Shark FlexStyle deutlich günstiger sichern! Im offiziellen Webshop des Herstellers gibt’s den 3-in-1 Haarstyler und -trockner jetzt nämlich im Angebot mit einem Rabatt in Höhe von 55 Euro. Dadurch stehen hier zunächst 224,99 Euro auf dem Preisschild. Doch mit einem simplen Trick geht’s sogar noch günstiger. Wenn du dich vor dem Kauf für den Newsletter von Shark anmeldest, spendiert dir der Hersteller 10 Prozent Rabatt bei deiner nächsten Bestellung. Benutzt du diesen bei dem Premium-Haarstyler, drückst du den Preis auf rund 202 Euro. Der Versand ist zudem komplett kostenfrei.

→ Shark FlexStyle 3-in-1 für rund 202 Euro (mit Newsletter-Rabatt)

Generell sind die Beautyprodukte von Shark definitiv einen Blick wert. So gibt’s den FlexStyle beispielsweise auch in einer praktischen 5-in-1 Variante mit zwei weiteren Aufsätzen. Einen Überblick über die verschiedenen Geräte und Aufsätze findest du auf der Aktionsseite. Hier kannst du dir sogar dein ganz persönliches FlexStyle-Set zusammenstellen.