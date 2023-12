Philips Hue, smarte Heizthermostate und Co. im Preisfall – hier sparst du jetzt richtig!

Der Online-Shop tink veranstaltet immer wieder groß angelegte Rabatt-Aktionen zu smarten Produkten. Die aktuelle Aktion trägt den Titel „Frohe Feiertage“ und es nehmen hochwertige Marken, wie tado°, Bosch, Sonos, Philips oder Google teil. Von smarten Heizkörperthermostaten in coolen Bundles mit einem Smart Display über Lautsprecher bis hin zu smarten Glühbirnen kannst du dein Zuhause mit vielen spannenden Smart-Home-Produkten ausrüsten. Kurzum: Wer viel smartes auf seinem Wunschzettel stehen hat, wird hier fündig.

Bis zu fünf Heizkörper smart machen – jetzt zum halben Preis bei tink

In der Heizsaison lässt sich eine Menge Energie und Geld sparen, wenn man seine Heizkörper mit smarten Thermostaten ausstattet. Bei tink kommst du gerade an mehrere Sets deutlich günstiger. Gleich fünf Heizkörper rüstest du mit einem Bundle von tado° aus. Im Starter Kit V3+ sind fünf Thermostate dabei, die sich leicht installieren lassen – auch von Laien. Dazu bekommst du außerdem ein smartes Display Amazon Echo Show 5 (3. Gen) dazu. Das dient als Kontrollzentrum und Übersicht für dein vernetztes Zuhause. Hierüber kannst du nicht nur die Temperatur steuern, sondern auch verknüpfte Lampen oder Lautsprecher. Außerdem kannst du dir das Wetter oder Rezepte anzeigen lassen, Musik abspielen und sonstige Funktionen des Sprachassistenten Alexa nutzen.

Das Bundle ist 50 Prozent reduziert und kostet somit nur noch 289,95 Euro statt 579,97 Euro. Hast du weniger Heizkörper zu Hause, kannst du auch zu einem kleineren Set mit drei smarten Heizkörper-Thermostaten greifen. Hier ist ebenfalls ein Echo Show Display dabei, du zahlst aber insgesamt nur 209,95 Euro. Das entspricht einem kräftigen Rabatt in Höhe von 52 Prozent.

Auch interessant: AVM Fritz!Dect 301 5er-Pack – Smarte Heizkörper-Thermostate für 209,95 Euro statt 295 Euro (28 Prozent Rabatt)

Nur 129 Euro: Sonos Roam SL mit Smart Display im Bundle

Ein Amazon Echo Show 5 – das du übrigens auch als reinen Sprachassistenten oder smarten Wecker nutzen kannst – gibt es darüber hinaus in einem Bundle zusammen mit einem Sonos Roam SL Bluetooth-Lautsprecher. Der Smart Speaker spielt deine Musik via Bluetooth oder WLAN ab und kann auch mit anderen Sonos Boxen in deinem Multiroom-System kombiniert werden. Das Bundle ist bei tink 55 Prozent heruntergesetzt und kostet nur noch 129 Euro statt 288,99 Euro.

Philips Hue Sets ab rund 140 Euro im Angebot bei tink

Und auch deine Beleuchtung machst du dank der Rabatt-Aktion gerade preiswert smart. So bekommst du ein Philips Hue White & Color Ambiance E27 Starter-Set mit fünf Glühbirnen, Dimm-Schalter und einem Amazon Echo Show 5 (3. Gen) Smart Display jetzt für nur noch 209,95 Euro statt 409,97 Euro und damit 48 Prozent günstiger. Reicht dir weißes Licht aus, kommst du auch für 139,95 Euro (-28 Prozent Rabatt) an ein Philips Hue Starter-Set mit fünf smarten Glühbirnen. Hier ist allerdings kein Echo Show mit dabei.

Auch cool: Amazon Echo Dot (5th Gen.) 2er-Set für nur 49,99 Euro (-61 Prozent Rabatt)