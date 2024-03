O2 senkt aktuell seinen Mobile M Flex Tarif um 12 Euro monatlich im Preis. Dadurch kommst du richtig preiswert an einen 5G-Tarif mit 25 GB Datenvolumen. Doch das ist noch nicht alles - denn du kannst dir auch einen Best Choice Gutschein sichern und den Preis so noch weiter drücken.