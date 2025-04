Amazon geschlagen: Deal-Trick besorgt den Bestpreis zur Ninja Creami Eismaschine

Die Creami-Eismaschine ist begehrt und ziemlich gefragt. Insbesondere in der Deluxe-Variante. Und genau dazu haben wir was für dich. Denn, bevor die Lager im Sommer wieder drohen, leer zu werden, kann es sich durchaus lohnen, frühzeitig in die eigene Eis-Manufaktur für zu Hause zu investieren.

Deal-Trick: So kommst du gerade am günstigsten an die Ninja Creami Deluxe

Die Creami Deluxe macht dank raffinierten Mixtechniken und vorgekühlten Aggregaten in recht kurzer Zeit ziemlich cremiges Eis oder andere (teil-)gefrorene Desserts. Von ihrer kleinen und günstigeren Schwester, der normalen Creami, unterscheidet sie sich in Sachen Größe und Mix-Technik, da die Deluxe-Version unter anderem auch nur Teile des Behälters durchmixen kann und somit mehr Variabilität ermöglicht.

Derzeit ist die Creami Deluxe bei Amazon im Angebot. Für 199,99 Euro steht sie dort zum Verkauf. Ein für aktuelle Begriffe guter Preis und gemäß Preisvergleich auch der beste derzeit. Wir verraten dir aber, wie du noch günstiger drankommst:

Im Ninja Online-Shop kostet die Creami Deluxe zwar 20 Euro mehr als bei Amazon. Aber wir haben da einen Deal-Trick ausverhandelt. Mit unserem exklusiven Gutscheincode INSIDE10 kannst du, wenn du die Eismaschine direkt bei Ninja bestellst, 10 Prozent sparen und landest bei 197,99 Euro – und damit knapp unter dem Amazon-Preis. Versandkosten kommen nicht mehr dazu.

→ Jetzt kaufen (Gutscheincode INSIDE10)

Ninja Creami: Mit unserem Exklusiv-Gutschein bekommst du die Eismaschine günstiger (*Affiliate-Link)

In beiden Fällen sind’s also knapp 100 Euro weniger als der ursprüngliche, vom Hersteller empfohlene Preis (UVP). Sowohl bei Ninja als auch bei Amazon wird die Creami Deluxe mit jeweils drei Behältern geliefert, bietet also ordentlich Raum für diverse Eis-Angebote zur gleichen Zeit.

Dritte Eismaschine von Ninja wirbelt den Markt auf

Während die Creami-Maschinen ohne eingebauten Kompressor zum direkten Frieren des Eises auskommen, hat Ninja nun auch eine selbstkühlende Maschine im Angebot, die aber einen anderen Spezialitäten-Einsatz fährt: Die Ninja Slushi ist auf dem Markt – und direkt ziemlich beliebt.

Was die Slushi auszeichnet und warum sie sich gerade aufmacht, den Markt auf den Kopf zustellen, haben wir in diesem Artikel untersucht. Kleiner Wermutstropfen: Auf die Slushi, die mit knapp 350 Euro deutlich teurer ist als die Creami, gilt unser Gutscheincode leider nicht.

