Wer auf Vinyl schwört, genießt häufig die rituelle und entschleunigende Wirkung von Schallplatten. Andere haben vielleicht eine Leidenschaft fürs Sammeln ihrer Lieblingsalben oder mögen einfach den Klang von Vinylplatten. Möchtest du dir das neue Album deines Lieblingskünstlers holen, denkst du vielleicht nicht direkt an MediaMarkt. Dabei hat der Elektromarkt eine große Auswahl an Schallplatten. Die jetzige Rabattaktion gilt mehr als 250 Aktionsprodukte. Das musst du wissen.

20 Prozent auf hunderte Schallplatten: So funktioniert die Aktion

Vor kurzem hat MediaMarkt die Rabattaktion für Schallplatten gestartet, die noch bis zum 31. März läuft. Das Prinzip: Du suchst dir zwei oder mehr Vinyls aus und sparst dabei 20 Prozent auf alle Schallplatten in deinem Warenkorb. Dadurch lassen sich hier und da richtige Schnäppchen finden. Aber für welche Platten und Künstler/innen gilt die Aktion überhaupt?

Grundsätzlich sind zahlreiche Genres und Künstler/innen in der Sparaktion vertreten. Von Metallica und den Rolling Stones über Billie Eilish, The Weeknd, Kraftklub, Bob Marley, Deichkind, Ariana Grande und Taylor Swift bis hin zu Herbert Grönemeyer und Helene Fischer. Hier wird vermutlich jeder fündig. Doch lohnt sich die Aktion? Wir machen beispielsweise den Check. Legen wir das neuste Studioalbum von Metallica „72 Seasons“ und das Debütalbum von Billie Eilish „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“ in den Warenkorb, werden jeweils 20 Prozent von den ausgeschriebenen Preisen abgezogen. So werden aus insgesamt 64,98 Euro (+ 2,99 Euro Lieferkosten) am Ende 54,97 Euro. Zum Vergleich: Würdest du beide Alben derzeit zum jeweils günstigsten Preis im Netz kaufen, müsstest du mindestens knapp 59 Euro zahlen (29,99 Euro plus 28,98 Euro).

Online und vor Ort

Je nach den gewählten Produkten kann die Rechnung zwar auch anders aussehen, sie zeigt aber, dass je nachdem wirklich gutes Deals entstehen. Cool ist: Die Aktion gilt neben dem Onlineshop auch in allen teilnehmenden Märkten vor Ort. Wenn du es also kaum erwarten kannst, kannst du auch gleich nach Feierabend zu MediaMarkt fahren und dich mit neuen Schallplatten eindecken. Oder du lässt dir deine Vinyls bequem nach Hause schicken. Dann fallen jedoch Lieferkosten an.