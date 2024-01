Neue Galaxy S24 Serie: Bei diesen Tarif-Deals sparst du jetzt schon gewaltig

Und diese Tarif-Angebote von MediaMarkt zur neuen Galaxy S24 Reihe haben es in sich! Mit Sparpotenzialen in Höhe von über 800 bzw. über 900 Euro liefert dir der Elektromarkt in seiner Tarifwelt direkt zwei absolute Kracher zu Samsungs neuen Top-Modellen. Wir stellen dir die Angebote genauer vor und nehmen die enorme Ersparnis unter die Lupe.

Galaxy S24 mit Galaxy Watch: Samsung Doppelpack mit Tarif deutlich billiger

Bei diesem Tarif-Deal bekommst du nicht nur das neue Galaxy S24 mit 256 GB Speicher günstig zum Tarif, mit der Galaxy Watch 6 BT (40mm) gibt’s noch eine schicke Smartwatch on top. Dafür können sich die monatlichen Tarif-Kosten von 29,99 Euro wirklich sehen lassen. Hierbei werden dir 25 GB 5G-Datenvolumen im O2-Netz zur Verfügung gestellt. Insbesondere die schnelle Bandbreite von 300 MBit/s sowie der Grow-Vorteil – durch den deine mobilen Daten jährlich um 5 GB im Monat wachsen – machen den Tarif noch besser. Eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming sind ebenso Teil des Vertrags.

Als Anschlusspreis fallen wie üblich einmalig 39,99 Euro an. Für das Galaxy S24 und die Galaxy Watch 6 BT zahlst du hingegen einen auf den ersten Blick recht happigen Gerätepreis von 329,99 Euro. Dennoch sparst du bei dem Tarif-Bundle gewaltig. Grund dafür sind unter anderem die geringen monatlichen Kosten. Einzeln bei O2 kostet der O2 Mobile M Tarif nämlich schon 32,99 Euro – du sparst bei dem Galaxy S24 Angebot also bereits jeden Monat drei Euro. Doch auch sonst lohnt sich ein genauerer Blick auf die Kosten.

Bei dem Deal zahlst du über die Vertragslaufzeit von 24 Monaten insgesamt rund 1.089 Euro. Zum Vergleich: Bereits das Galaxy S24 ist zum Marktstart mit einem Preisschild von 899 Euro versehen. Wir nehmen zum Vergleich hier übrigens die 128-GB-Variante, da du bis zum 31. Januar ohnehin von einem gratis Speicher-Upgrade auf 256 GB profitierst. Die Galaxy Watch 6 BT kostet einzeln weitere 212 Euro. Holst du dir dann noch den O2-Tarif dazu, müsstest du über 1.942 Euro blechen. Bei dem MediaMarkt-Angebot sparst du somit satte 852 Euro!

→ Galaxy S24 & Galaxy Watch 6 mit 25 GB für monatlich 29,99 Euro

Plus-Modell ebenfalls im Angebot – Hier sparst du sogar über 900 Euro!

Der Tarif-Deal zum Galaxy S24 Plus mit 512 GB Speicher liefert dir sogar eine noch größere Ersparnis – dafür musst du allerdings auf die Smartwatch verzichten. Doch dazu später mehr. Erst einmal schauen wir uns den Tarif selbst genauer an. Für monatlich 39,99 Euro bekommst du hierbei den O2 Mobile L Tarif mit 70 GB 5G-Datenvolumen. Die Bandbreite von 300 MBit/s, der Grow-Vorteil (hier sogar mit 10 GB extra jedes Jahr), sowie die Allnet-Flat und EU-Roaming sind alle mit an Bord. Der Anschlusspreis bleibt ebenfalls bei 39,99 Euro.

Die Gemeinsamkeiten nehmen kein Ende: Auch bei diesem Angebot sparst du jeden Monat drei Euro, denn der O2 Mobile L Vertrag ist normalerweise mit einem Preisschild von 42,99 Euro versehen. Einen Unterschied gibt’s allerdings beim Gerätepreis. Für das Galaxy S24 Plus mit 512 GB zahlst du einmalig 299,99 Euro extra. Dieses Modell der neuen Samsung-Reihe kostet zum Release einzeln übrigens 1.149 Euro (auch hier nehmen wir die kleinere Variante mit 256 GB zum Vergleich).

Insgesamt sorgt dies für eine wirklich enorme Ersparnis. Den Gesamtkosten bei dem Tarif-Deal in Höhe von 1.299 Euro stehen gebündelte Einzelkosten von über 2.220 Euro entgegen. Du sparst somit heftige 921 Euro!

→ Galaxy S24 Plus mit 70 GB für monatlich 39,99 Euro