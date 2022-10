Mit Gutscheincode: Top-Bluetooth-Kopfhörer von Teufel zum aktuellen Bestpreis

Audioprodukte des deutschen Herstellers Teufel sind bekannt für Top-Qualität. Im Rahmen unseres Themenspecials „Audio“ bekommst du die Bluetooth-Kopfhörer Real Blue TWS (mit ANC) jetzt mit Exklusiv-Code 20 Euro günstiger. Dadurch gibt es sie bei uns so preiswert, wie sonst nirgendwo.

Teufel Real Blue TWS: So bekommst du sie zum Schnäppchenpreis

Normalerweise kosten die kleinen Ohrhörer aktuell mindestens 149,99 Euro (zzgl. 2,99 Euro Versand). Mit unserem exklusiven Code ISD-6JN7-TFL bekommst du jedoch 20 Euro Rabatt und zahlst somit nur noch 132,98 Euro für die Bluetooth-Kopfhörer. So günstig sind sie sonst nirgendwo zu haben und werden daher zu einem echten Preistipp. Die Vergünstigung bekommst du, wenn du das Produkt direkt bei Teufel in den Warenkorb legst und beim Bestellvorgang im Feld „Gutschein einlösen“ eingibst.

Aber Obacht: Das Angebot ist zeitlich begrenzt. Der exklusive Rabatt-Code ist nur bis Sonntag (23. Oktober) auf teufel.de einlösbar. Um dir das Angebot auf jeden Fall zu sichern, solltest du dich daher besser schnell entscheiden.

ANC, bis zu 25 Stunden Laufzeit und Spritzwasserschutz: Das sind die Top-Features der Bluetooth-Kopfhörer

Schauen wir uns die Teufel Real Blue TWS einmal genauer an. Die kabellosen Kopfhörer sind mit ANC ausgestattet und blockieren dadurch störende Geräusche aus der Umgebung. Von Bahnlärm über Stimmen bis hin zu sonstigen nervigen Lauten blenden die In-Ears alles aus, sodass du dich voll und ganz auf deine Musik konzentrieren kannst. Solltest du einmal deine Umgebung wahrnehmen wollen – etwa, weil du den Straßenverkehr oder Bahnansagen hören möchtest, kannst du in den Transparenzmodus schalten. Dadurch bekommst du alles um dich herum mit und kannst auch bei Gesprächen die Kopfhörer in den Ohren behalten.

Wie üblich, kommen die Bluetooth-Kopfhörer mit einem Ladecase, dass dir eine lange Akkulaufzeit von bis zu 25 Stunden (ohne ANC) oder 18 Stunden (mit ANC) ermöglicht. Die Ohrhörer an sich bieten eine Spieldauer von 6 (mit ANC) bis 8 Stunden (ohne ANC). Weiterer Pluspunkt: Sie verbinden sich über Bluetooth 5.2 mit deinem Handy oder Laptop und spielen dadurch deine Lieblingsmusik in CD-Qualität ab. Darüber hinaus kannst du mit ihnen auch deinen Sprachassistent der Wahl nutzen und so etwa das Wetter abfragen oder einen Anruf starten. Außerdem sind sie nach IPX3 gegen Staub und Spritzwasser geschützt und dadurch auch für Sport unter freiem Himmel gut geeignet.

Übrigens: Da Teufel ausschließlich mit Direktvertrieb arbeitet, sind selbst Angebote, die bei Otto, Amazon oder MediaMarkt inseriert sind, von Teufel nach dem Marketplace-Prinzip selbst verarbeitet und abgewickelt. Dadurch sind auch Preisvergleiche zu den Produkten meist zwecklos. Günstiger waren die Kopfhörer bereits im Sommer. Günstiger als mit unserem Gutscheincode sind sie derzeit aber nicht zu bekommen.