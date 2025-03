Miele zählt zu den wohl beliebtesten Herstellern, wenn es um Waschmaschinen geht. Wer sich für ein Gerät der deutschen Marke entscheidet, muss meist ziemlich tief in die Tasche greifen. Bei MediaMarkt kommst du jetzt an zwei Modelle, die dank des Super Spar Sales für kurze Zeit um einiges günstiger sind. Wir stellen dir beide Geräte genauer vor, sodass du entscheiden kannst, welche die beste Wahl für dich und deinen Geldbeutel ist.

MediaMarkt verschleudert Miele-Waschmaschinen

Wir starten mit dem etwas teureren Angebot. Miele selbst schreibt für die WWB680 einen UVP von 1.099 Euro aus. Dank des Super Spar Sales bei MediaMarkt zahlst du jetzt aber nur 977 Euro, womit du dir rund 120 Euro sparst. Wie gut der Preis hier wirklich ist, verrät der Preisvergleich. Aktuell bekommst du die Maschine nirgendwo günstiger.

Sie hat ein Fassungsvermögen von acht Kilogramm und eignet sich damit sowohl für Familien als auch für Pärchenhaushalte. Dir stehen wie gewohnt verschiedene Programme zum Waschen zur Verfügung. Neben den Standard-Einstellungen gehören auch Dampfglätten oder nur Auffrischen mittels Dampf dazu. Die Temperatur und die Schleuderzahl kannst du variabel einstellen. Dabei schafft die Maschine maximal 1.400 Umdrehungen pro Minute und eine Temperatur von 90 Grad. TwinDos dosiert automatisch die exakt benötigte Menge an Waschmittel, sodass du kein Produkt verschwendest.

Falls dir 977 Euro noch zu teuer sind, kommt vielleicht die WCA032 Waschmaschine von Miele für dich infrage. Sie hat ein Fassungsvermögen von sieben Kilogramm. Wer ohnehin nur für sich selbst oder noch eine weitere Person wäscht, kommt auch mit dem etwas kleineren Volumen gut über die Runden. Auf das spezielle TwinDos Feature musst du hier ebenfalls verzichten. Ansonsten tut auch diese Maschine das, was sie soll – waschen! Sie ist mit einer Schontrommel ausgestattet, sodass deine Kleidungsstücke nicht beschädigt werden. Dank der verschiedenen Programme kannst du hier immer die richtige Einstellung für deine Wäsche wählen.

Diese Maschine ist mit 769 Euro rund 200 Euro günstiger als das 8-Kilogramm-Modell. Der Preisvergleich verdeutlicht, dass MediaMarkt auch hier den besten Preis bietet. Normalerweise müsstest du 899 Euro zahlen. Es kommen bei beiden Modellen zwar noch 39,90 Euro für die Lieferung per Spedition on top, das ändert aber nichts daran, dass du derzeit bei keinem anderen Händler günstiger an die Miele-Maschinen kommst.

