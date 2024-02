MediaMarkt schenkt dir gerade einen 370 Euro Gutschein – so kommst du dran

Zurzeit kommst du an ein richtig gutes Angebot bei MediaMarkt. Du musst lediglich den Tarif O2 Basic 30 Promo bestellen und profitierst anschließend von dem fetten Geschenk-Coupon. Der Tarif selbst bietet dir dabei ein sattes Datenvolumen zu einer geringen Grundgebühr. Wir werfen einen genaueren Blick auf das Angebot.

O2 Basic 30 Promo: Das bietet dir der Tarif

Das Angebot bei MediaMarkt dreht sich um den Tarif O2 Basic 30 Promo. Der versorgt dich mit stattlichen 35 GB Datenvolumen im LTE-Netz. Du surfst dabei mit einer Geschwindigkeit von 50 MBit/s und bist somit ruckelfrei im Internet unterwegs und streamst auch Videos ohne Wartezeiten in Bus und Bahn. Dazu ist ebenfalls eine Allnet- und SMS-Flat Teil des Vertrags – EU-Roaming ist ebenso inklusive. Bestellst du den Tarif, bindest du dich für insgesamt 24 Monate.

Kommen wir zu den Kosten. Wie üblich musst du anfangs einmalig 39,99 Euro als Anschlusspreis zahlen. Danach zahlst du nur noch 19,99 Euro pro Monat. Mehr Kosten hast du nicht. Das allein wäre bereits ein fairer Preis. Jedoch ist das noch längst nicht alles, denn du bekommst auch noch einen Geschenk-Gutschein obendrauf, der sich gewaschen hat. Und den schauen wir uns jetzt noch einmal im Detail an.

370 Euro geschenkt? So funktioniert der Deal bei MediaMarkt

On top zu dem ohnehin schon veritablen Tarif-Deal bekommst du einen Geschenk-Coupon im Wert von 370 Euro geschenkt. Einlösen kannst du diesen in einer MediaMarkt Filiale vor Ort in Deutschland (online nicht einlösbar). Jedoch gibt’s einen kleinen Haken: Du bekommst den Betrag in mehrere Teilbeträge gestückelt. Du kannst dir also nicht einfach einen Fernseher oder ein Smartphone im Wert von 370 Euro umsonst sichern. Außerdem steht im Kleingedruckten: „[einlösbar] ab einem Mindesteinkaufswert in Höhe des jeweiligen Teilbetrags und nur gegen Vorlage des ausgedruckten Coupons“. Du musst die Coupons also ausdrucken und jeweils mindestens den Betrag ausgeben, der auf dem Gutschein steht.

Auch dieser Teil der Bedingungen ist wichtig: „Keine Barauszahlung. Nicht kombinierbar mit anderen Aktionen. Nicht einlösbar für: Verträge mit Drittanbietern, sämtliche Download-/Content-/GamingCards, Gutschein(-karten/-boxen), Prepaid-Aufladekarten/-Services, E-Books/Bücher, Zusatzgarantien, Lieferservice, Reparaturdienstleistungen, Fotoservice, Lebensmittel, IQOS, E-Zigaretten, Heets, Liquids und Tchibo Cafissimo Produkte.“ Es gibt also durchaus ein paar Einschränkungen – wir finden das Angebot aber dennoch ziemlich stark. Was meinst du?

Die Gutschein-Aktion gibt’s übrigens auch noch mit einigen anderen Tarifen und Coupon-Werten. Ganze 1.000 Euro Coupon-Wert sicherst du dir etwa bei diesem 280 GB 5G-Tarif. Und immerhin einen 100-Euro-Coupon gibt’s dazu, wenn du dir diesen 10-GB-Tarif für monatlich 9,99 Euro sicherst.