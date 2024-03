Kein Witz: Netto verkauft einen Saugroboter für nur 60 Euro

Netto streicht gerade satte 53 Prozent vom UVP des Cleanmaxx Saugroboters 2in1. Dadurch stehen am Ende nur noch 59,99 Euro auf der Rechnung. Damit lässt sich der Haushaltshelfer sicher nicht mit Premium-Geräten zwischen 500 und 1.000 Euro vergleichen. Wer jedoch eine Hilfe beim täglichen Staubsaugen sucht, findet hier eine außergewöhnlich preiswerte Alternative zu Oberklasse-Geräten.

Das kann der smarte Helfer

Der Cleanmaxx Saugroboter 2in1 sollte für Putzmuffel eine gute Unterstützung im Haushalt sein. Denn er befreit deine Hart- und Teppichböden von losem Staub und Schmutz. Jedoch sprechen manche Kunden in den Bewertungen von Problemen mit Teppichböden. Du solltest also eher über einen Kauf nachdenken, wenn du zu Hause vorwiegend Hartböden hast. Cool ist: Der Saugroboter verfügt sogar über eine Wischfunktion. Zwar wischt er nur trocken mit einem Mikrofaser-Bodentuch nach, aber dadurch sollte er auch nochmal etwas Schmutz aufnehmen, den der Staubsauger sonst liegenlässt.

Saugroboter im Angebot bei Netto – so sieht er aus

Der Hersteller spricht außerdem von einer sensorgesteuerten Navigation, mit der sich der Roboter durch deine Wohnung bewegt. Die Akkulaufzeit gibt Cleanmaxx mit rund einer Stunde an. Auch das ist im Vergleich zu Spitzenprodukten am Markt eher niedrig, eine kleine Wohnung sollte er aber trotzdem in einem Rutsch saubermachen können. Zusätzlich toll ist: Der Saugroboter verfügt über ein kompaktes Gehäuse – so kann er auch unter niedrigen Möbeln ohne Schwierigkeiten staubsaugen. Nach der Reinigung soll der Schmutzbehälter weiterhin leicht zu reinigen sein. Staubbeutel musst du übrigens nicht dazu kaufen und wechseln. So bleiben dir hohe Folgekosten erspart. Über eine Ladestation scheint der Saugroboter allerdings nicht zu verfügen, stattdessen lädst du ihn über ein mitgeliefertes Netzteil auf. Praktisch ist so ein System, wenn du ohnehin keinen fixen oder freien Raum für eine Ladestation hättest.

Erwähnenswert ist aber auch, dass manche Nutzer in den Bewertungen von einer hohen Lautstärke und Problemen bei der Reinigung in Ecken berichten. Auch soll die Saugleistung nicht allzu hoch sein. Kannst du hier und da ein paar Abzüge in Kauf nehmen und suchst vor allem eine preiswerte Hilfe bei der Hausarbeit, ist es aber dennoch eine Überlegung wert. Eine Alternative mit automatischer Entleer-Station, die trotzdem keine 300 Euro kostet, haben wir übrigens hier gefunden.

Saugroboter für knapp 60 Euro: So gut ist der Preis

Der Rabatt um 53 Prozent bei Netto ist grundsätzlich erstmal stark, denn so sparst du rund 70 Euro im Vergleich zum UVP. Zur Einordnung schauen wir einmal auf den Preisvergleich, wo das Angebot gar nicht erst auftaucht. Der günstigste und einzige Anbieter ist hier Amazon für satte 169,82 Euro. Der Preisvergleich zeigt zudem, dass der Saugroboter in der Vergangenheit bereits öfters 60 Euro kostete. Zeitweise lag der niedrigste Preis aber auch bei 80 bis rund 130 Euro. Das Angebot ist also auf jeden Fall top, denn günstiger konntest du dir das Gerät zuvor noch nie schnappen.

Interessierst du dich stattdessen für einen preiswerten Akkusauger, solltest du einen Blick auf den Juskys VAC100 Pro werfen. Denn dieser ist momentan ebenfalls stark reduziert und kostet somit nur noch 59,99 statt knapp 100 Euro.