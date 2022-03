Jetzt erhältlich: Saugroboter S7 MaxV (Plus) von Roborock

Der Roborock S7 MaxV ist ein intelligenter Saugroboter starker Saugleistung und einer Wischfunktion. Aufbauend auf dem Vorgänger, dem Roborock S7 bringt er einige Verbesserungen und ist in drei Varianten erhältlich: Der Saugroboter mit Ladestation, in der Plus-Variante mit automatischer Staubabsaugstation und mit dem Ultra im Namen, mit Absaugstation für Staub und Wischwasser.. Die Basis-Version und das Plus-Modell sind ab sofort im Handel erhältlich. Die im April erscheinende Ultra-Variante haben wir hier bereits getestet.

Roborock S7 MaxV: Saugt und wischt

Dabei handelt es sich bei dem Gerät um einen Saugroboter mit Wischfunktion. Bei der Plus-Version saugt die Station den trockenen Staub automatisch ab. Bei der Ultra-Variante dient die Station zusätzlich sogar als Wasser-Wechsel- und Selbstreinigungs-Anlage für das Wischtuch. Ja, genau, der Mopp wird in der Station mechanisch gereinigt.

Im Test erkannten wir, dass der Roboter nicht nur wischt, sondern sogar richtig schrubbt. Hartnäckige Flecken werden damit beseitigt und dem Roborock S7 MaxV kommt dabei sein im Vergleich recht hohes Gewicht von mehr als 4,5 Kilogramm zugute.

Navigiert wird per LiDAR-Sensor und diversen Kamera- und Sensor-Hilfen. Der Roboter kartiert außerdem nach Wunsch deine Wohnung und lernt fortwährend dazu, wenn es darum geht, einzelne Räume anders zu behandeln als andere. Auch die Erkennung von klassischen Saugroboter-Fallen wie herumliegende Kabel oder Schnürsenkel wird in der neuen Generation initial und stetig verbessert. Die Privatsphäre-Einstellungen sind TÜV-geprüft, die Einbindung in diverse Smart-Home-Systeme – etwa mit Alexa-Steuerung – ist möglich.

Absaugstation für 200 Euro Aufpreis

Der Roborock S7 MaxV startet jetzt für 799 Euro auf dem Markt. Ein stolzer, aber auch marktüblicher Preis für einen SaDer Roborock S7 MaxV startet jetzt für 799 Euro auf dem Markt. Ein stolzer, aber auch marktüblicher Preis für einen Saug-Wisch-Roboter der absoluten Oberklasse. Für 200 Euro mehr, also dann für 999 Euro gibt es den Roborock S7 Plus, der dann die automatische Absaugstation im Gepäck hat. Die Ultra-Variante wird bei ihrem Marktstart dann die 1.000-Euro-Marke knacken.