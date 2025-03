Großer Dyson-Abverkauf bei MediaMarkt: Akkusauger & mehr im Sale

Wer endlich weg vom lästigen Kabelsauger kommen möchte oder ein Upgrade seines derzeitigen Akkusaugers sucht, ist bei MediaMarkt an der richtigen Adresse. Hier läuft nämlich bis zum 24. März die Dyson Week, mit zahlreichen Angeboten rund um die hochwertigen Sauger der Marke. Ein Modell rutscht dabei unter die 300-Euro-Marke. Alle Highlights der Aktion zeigen wir dir in diesem Artikel.

Dyson Akkusauger für unter 300 Euro – doch es geht noch günstiger!

Starten wir doch direkt mit dem Schnäppchen-Modell. Die Rede ist dabei vom Dyson V8 Advanced (492636-01). Dieser ist mit einem UVP von knapp 400 Euro noch recht bezahlbar – zumindest für einen Dyson. Während der aktuellen MediaMarkt-Aktion werden hiervon aber noch einmal 27 Prozent gestrichen, wodurch lediglich 289 Euro auf der Rechnung stehen (der Versand ist gratis).

Das klingt alles schon richtig ordentlich, wir haben mit Blick auf den Preisvergleich aber trotzdem noch bessere Angebote gefunden. Dyson selbst verkauft den V8 nämlich für 279 Euro – und somit rund 10 Euro günstiger. Auch Coolblue bietet diesen Preis und punktet obendrein mit einer flotten Lieferung am Folgetag. Wer seinen neuen Akkusauger also möglichst schnell in den Händen halten möchte, sollte hier vorbeischauen.

Doch was kann der Dyson-Sauger überhaupt? Mit dem V8 Advanced holst du dir einen 425 W bzw. 130 AW starken Putzteufel, mit dem du bis zu 40 Minuten am Stück Staub, Körner und vor allem auch Haare effektiv aufsaugst. Dabei stehen dir stets zwei Saugmodi zur Auswahl, und neben der Motorbar-Bodendüse packt Dyson direkt auch eine Kombi-Zubehördüse sowie eine Fugendüse mit ins Paket. Dadurch bekommst du nicht nur deinen Boden, sondern auch Möbel, Decken und kleine Ritzen gesaugt. Besonders praktisch: Das Haushaltsgerät lässt sich ruckzuck in einen noch flexibleren Handstaubsauger umwandeln – ideal, wenn man etwa den Pkw mal wieder auf Vordermann bringen möchte.

Top-Preise bei MediaMarkt: Diese Modelle lohnen sich besonders

Wie du siehst: Nicht jedes Dyson-Angebot von MediaMarkt ist unbedingt auch das beste im Netz und der Blick auf den Preisvergleich lohnt sich ohnehin immer. Wir haben jedoch auch unschlagbare Schnäppchen im Rahmen der Aktion entdeckt. Vom UVP des Dyson V12 Origin werden zum Beispiel immerhin 100 Euro (20 Prozent) gestrichen, wodurch dich das Haushaltsgerät noch 399 Euro kostet. Bei anderen bekannten Händler gibt’s das Modell derzeit nicht günstiger (zum Preisvergleich).

Im Vergleich zum preiswerteren V8 profitierst du bei diesem Modell unter anderem von einer höheren Leistung (545 W / 150 AW) sowie einer längeren Akkulaufzeit von bis zu 60 Minuten. Auch in Sachen Zubehör bekommst du beim V12 Origin deutlich mehr geboten. So ist etwa ebenso ein Verlängerungsschlauch mit dabei und das Zubehör umfasst beispielsweise eine spezielle Haardüse. Außerdem verbaute Dyson bei diesem Sauger ein Display, über das du alle wichtigen Infos stets im Blick hast.

Und auch die noch umfangreichere „Detect Slim Absolute“-Variante des V12-Saugers ist bei MediaMarkt günstiger zu haben. Diese bietet dir unter anderem noch eine Bodendüse samt Lichtstrahl, über den du den Staub am Boden noch besser erkennst. Ebenfalls richtig praktisch: Mit dem Flex-Adapter kommst du noch besser unter Möbel. Und der Preis? Statt fast 700 zahlst du nur noch 499 Euro – der momentan beste Preis im Netz.

Saugroboter, Airwrap & Co. – Weitere Dyson-Deals bei MediaMarkt

Abseits der Akkusauger gibt’s ebenso zahlreiche weitere Dyson-Produkte günstiger. Wer etwa passend zum Sauger noch einen Premium-Saugroboter sucht, sollte mal einen Blick auf den 360 Vis Nav werfen (23 Prozent Rabatt). Der vielseitig einsetzbare Dyson Airwrap i.d. bekommt währenddessen immerhin 11 Prozent Preisnachlass verpasst. Wenn du noch mehr Dyson-Deals bei MediaMarkt entdecken möchtest, sollte unbedingt auf der Aktionsseite vorbeischauen.