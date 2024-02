Galaxy S24 superbillig: Dieses MediaMarkt-Angebot musst du sehen!

Das Samsung Galaxy S24 ist für viele der Traum. Wenn dir das Smartphone für rund 800 Euro jedoch zu teuer ist, lohnt sich oftmals eine Kombi zusammen mit einem Tarif. Denn hier zahlst du häufig deutlich weniger, als wenn du dir beides einzeln zulegst. Das beweist nun auch ein aktuelles Angebot bei MediaMarkt. Was im Detail drinsteckt, erfährst du hier.

Galaxy S24 mit Tarif bei MediaMarkt: So rechnet sich der Deal

Zuerst checken wir einmal, was du bei dem aktuellen Angebot alles geboten bekommst. Zum einen wäre da das wirklich starke Smartphone Galaxy S24 in den Farben Marble Grey, Onyx Black, Cobalt Violet oder Amber Yellow und mit 128 GB Speicherplatz. Für einen einmaligen Aufpreis von 60 Euro kannst du dir aber auch die 256-GB-Version schnappen. Bei beiden Modellen steht dir der Tarif „Vodafone green LTE 30GB Promotion“ zur Verfügung. Diesem stehen 30 GB LTE-Datenvolumen sowie eine Allnet- und SMS-Flat beiseite. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Ein zweites Angebot mit 280 GB im 5G-Netz schauen wir uns später aber auch noch an.

Zurück zum Angebot mit 128 GB Speicher und 30 GB Datenvolumen. Hierfür zahlst du zusammen mit dem erwähnten Tarif einmalig 19 Euro als Gerätepreis (+ 4,95 Euro Versandkosten). Für den Tarif fallen zudem einmalige Anschlusskosten in Höhe von 39,99 Euro an. Sendest du jedoch eine SMS mit „Bonus“ an die Nummer „22234“, kannst du dir dank eines Wechselbonus 50 Euro zurückholen. Weiterhin kommt für das Bundle eine monatliche Gebühr von 39,99 Euro hinzu (in den ersten 24. Monaten). Danach erhöht sich die Monatsgebühr auf 41,99 Euro. Dann empfiehlt sich also auf jeden Fall ein Tarifwechsel.

Rechnen wir die Kosten über die Mindestlaufzeit von 24 Monaten zusammen, entsteht eine Summe von insgesamt 973,70 Euro (39,99 × 24 + 19 + 39,99 + 4,95 – 50). Zum Vergleich schauen wir uns nun die Kosten an, die das Smartphone einzeln kosten würde. Hierfür müsstest du laut Preisvergleich derzeit mindestens 784 Euro zahlen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass der Tarif allein nur rund 189 Euro Aufpreis kostet. Auf den Monat gerechnet ergibt dies Kosten von rund 7,88 Euro (189 / 24). Und das ist ein wirklich starker Effektivpreis!

280 GB für geringen Aufpreis? Auch dieses Angebot ist einen Blick wert

Wenn du hingegen deutlich mehr Datenvolumen möchtest, solltest du dir das Angebot bei MediaMarkt mit dem Tarif o2 Mobile XL ansehen. Denn dieser bietet dir satte 280 GB Datenvolumen im 5G-Netz und dank des Grow-Vorteils sogar jedes Jahr 10 GB monatlich mehr. Du bekommst also nahezu einen Unlimited Tarif dazu! Hierfür musst du jedoch monatlich 49,99 Euro zahlen – dazu kommen dann noch einmalige Kosten in Höhe von 45,94 Euro (Gerätepreis, Anschlusskosten & Versand). Und on top schenkt dir MediaMarkt sogar noch die In-Ear-Kopfhörer Samsung Galaxy Buds Live.