S22 und Galaxy Watch faktisch gratis: Dieser Deal nimmt den Black Friday vorweg

Beim Singles Day, der am und rund um den 11. November stattfindet, gibt es nicht selten gleich gute oder teilweise sogar schon bessere Angebote als am sagenumwobenen Black Friday, der in diesem Jahr exakt zwei Wochen später steigt. Bei MediaMarkt im Tarife-Shop „Tarifwelt“ ist jetzt so ein Deal aufgetaucht.

Galaxy S22 + Watch4: Darum ist der Deal mit Tarif so gut

Zum Preis von monatlich 34,99 Euro, einmalig 11 Euro und obligatorischen 39,99 Euro Anschlusspreis gibt es das geschnürte Paket aus Samsung Galaxy S22, einer Galaxy Watch4 Classic Smartwatch und dem Tarif O2 Grow.

Heißt: Für Gesamtkosten von knapp unter 900 Euro (auf zwei Jahre gesehen) erhältst du hier ein Top-Smartphone, das ohne Vertrag noch mehr als 650 Euro kostet, eine Smartwatch, die in der gebotenen Variante (Classic, 42mm Display, LTE) 200 Euro kostet und einen mächtigen Tarif.

Denn der Vertrag hat es wirklich in sich. Seit diesem Sommer ist der O2 Grow Tarif verfügbar. Er kommt mit allem, was ein moderner Netzbetreiber-Vertrag braucht – Allnet-Flat, Top-Download-Speed und 5G-Netzzugang. Dazu bietet er 40 GB Datenvolumen – eine ganze Menge. Aber: Für jedes Jahr, den du ihn weiter nutzt, bekommst du 10 GB obendrauf. Im zweiten, für die Mindestlaufzeit verpflichtenden, Jahr sind es schon 50 GB. Und auch danach geht das so weiter. Und an dem Punkt wird aus dem Schnäppchen ein Deal.

Dieser Nebeneffekt macht den Deal rund

Der Tarif kostet bei O2 auch ohne Smartphone nämlich schon 34,99 Euro monatlich. Das heißt – Handy und Watch bekommst du hier für die einmaligen 11 Euro – und zahlst monatlich keinen Aufpreis. Dazu ist das Bundle auch an sich praktisch und stimmig. Die Smartwatch ist dank LTE-Modul auch autark nutzbar und versteht sich erstaunlich gut mit Samsung-Smartphones wie dem S22 – wie der Test der Watch4 Classic offenbarte. Und der Grow-Tarif unterstützt bis zu 10 Multicards. So kannst du den Tarif selbst direkt in der Smartwatch nutzen und die Uhr ist mehr als nur ein Preisvorteil-bringendes Beiwerk.

Mit Watch und Tarif für 11 Euro: Das Galaxy S22 von Samsung bei MediaMarkt.

Das Angebot gilt nur im Online-Shop von MediaMarkt, es fallen keine zusätzlichen Versandkosten an und beim Handy hast du noch die volle Farbauswahl. Die Watch gibt es neben Schwarz auch noch in Silber. Wichtig: Das Angebot gilt anlässlich des „Singles Day“ – daher rühren wohl auch die 11 Euro – und nur solange der Vorrat reicht. Möglich, dass es rasch vergriffen sein wird.

Noch ein Preisvorteil: So wird es noch mal 100 Euro günstiger

Eingangs rechneten wir noch mit 890 Euro Gesamtkosten für Hardware und Tarif, die fast komplett schon vom reinen Gegenwert des Handys und der Smartwatch wieder ausgeglichen werden. Nun kommt noch eine Aktion des Vertragspartners O2 dazu, die die Rechnung endgültig ins Negative zieht – umso positiver für etwaige Interessenten.

Wenn du von einem anderen Anbieter neu zu O2 wechselst, bekommst du noch 100 Euro Wechselbonus. Der wird nicht ausgezahlt, sondern in 5-Euro-Rabatt-Schritten auf 20 Monatsrechnungen gutgeschrieben. In den ersten 20 von mindestens 24 Monaten zahlst du damit nur 29,99 Euro für das Bundle.