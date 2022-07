Galaxy S22 im Samsung-Bundle: Mit 40-GB-Tarif und Galaxy Watch bei O₂ im Angebot

Mit dem Bundle aus Galaxy S22, Samsung-Smartwatch und großem O₂-Grow-Tarif bist du bestens für jede Situation gerüstet. Und das auch mit Blick in die Zukunft. Denn der im Deal enthaltene Tarif bietet dir direkt zu Beginn monatlich 40 GB Datenvolumen. Jedes Jahr kommen dann weitere 10 GB hinzu, wodurch dir nach einem Jahr bereits 50 GB und nach zwei Jahren 60 GB im Monat zur Verfügung stehen. Bleibst du länger dabei, wächst dein Tarif immer weiter – und du bekommst mehr für dein Geld.

Galaxy S22: Top-Ausstattung in Sachen Kamera, Display und Performance

Das Galaxy S22 kommt mit einem modernen Design und einer Top-Kameraausstattung. Und auch der AMOLED-Bildschirm und die Performance des Smartphones sind erste Sahne. Das Display hat eine hohe Bildwiederholrate von 120 Hertz für eine besonders flüssige Darstellung aller Inhalte. Für starke Power sorgt der leistungsstarke Exynos 2200 Chip aus dem Hause Samsung. Im Deal bekommst du das Gerät in der schicken Farbe Phantom Black sowie mit 128 GB internem Speicherplatz.

Im Bundle mit dabei ist neben dem Galaxy S22 die Galaxy Watch4 Classic – eine Smartwatch im sportlichen Design. Hier sind vielfältige Fitness- und Gesundheitsfunktionen integriert, die dir dabei helfen sollen, gesünder zu leben. So begleiten dich zum Beispiel über 90 Workout-Programme bei deiner sportlichen Routine. Darüber hinaus kann die Smartwatch unter anderem deinen Blutdruck und den Sauerstoffgehalt in deinem Blut messen. Außerdem kannst du mit ihr im Supermarkt, an der Tankstelle oder beim Shoppen bequem via Samsung Pay oder Google Pay bezahlen.

O2 Grow: Das steckt im mitwachsenden Tarif

Der im Aktions-Bundle enthaltene O₂-Grow-Tarif bietet dir – wie bereits erwähnt – ein großes Datenvolumen von 40 GB, das sich jährlich vergrößert. Mit dem Tarif surfst du im 4G- oder 5G-Netz, je nachdem, ob das schnellere Netz an deinem Standort verfügbar ist. Das Galaxy S22 unterstützt jedenfalls 5G. Darüber hinaus ist im O₂ Grow eine Allnet-Flat für Telefonate und SMS in alle deutschen Netze enthalten. EU-Roaming ist ebenfalls inklusive. Außerdem kannst du die Connect-Option von O₂ nutzen, dank derer du dein großes Datenvolumen auf bis zu 10 Geräten nutzen kannst. So lässt sich der Tarif für das Smartphone und die Smartwatch und viele weitere Geräte verwenden.

Mehr Details zum Tarif: O₂ Grow – Tarif-Innovation des Jahres jetzt verfügbar

Für das Bundle aus dem Galaxy S22, der Smartwatch und dem O₂-Tarif zahlst du bei 36 Monats-Raten 41,99 Euro im Monat. Außerdem kommen einmalig 5,99 Euro für die Gerät-Anzahlung und den Versand hinzu. Den Anschlusspreis schenkt dir O₂ bei diesem Angebot.