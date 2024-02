Für nur 32 Cent: Amazon schmeißt das beliebteste Produkt der Deutschen raus

Was bestellen die Deutschen in Online-Shops wie Amazon, Otto, Galaxus und Co. eigentlich? Das wollte auch der Shop-Betreiber Galaxus wissen und wertete Bestellungen seiner Kunden aus. Das Fazit: Elektronik und Zubehör dominieren die Top 10 der meistverkauften Produkte. Aber auch Lego und Windeln landen oft im digitalen Einkaufswagen und werden per Post zugestellt. Platz 1 aber belegt ein Dauerbrenner, der sich auch bei Amazon ganz oben in den Verkaufscharts befindet. Und das zum Schnäppchenpreis.

Amazon verschleudert Deutschlands beliebtestes Produkt

Von 2014 bis 2018 gab es am Smartphone kein Vorbeikommen. Zumindest nicht im Online-Shop von Galaxus. Doch 2019 rutschte das Handy in der Beliebtheitsskala erst auf Platz 6 und verschwand das Jahr darauf ganz aus der Top 10. Als das Smartphone noch ganz oben thronte, gehörte der heutige erstplatzierte noch nicht einmal zu den zehn beliebtesten Produkten der Deutschen.

→ Es geht los: So viel Werbung läuft jetzt während Filmen bei Amazon Prime Video

Doch nun sind Batterien und Akkus zum zweiten Mal in Folge die meistverkauften Produkte des Jahres. Und auch bei Amazon befinden sie sich in der Bestseller-Liste ganz oben. Für einen 36er-Pack Alkaline-Batterien will Amazon 11,61 Euro haben. Das sind umgerechnet 32 Cent pro Batterie. Doch ist das viel oder wenig? Und wie gut sind die Amazon Basics Batterien überhaupt?

Wie gut ist der Bestseller?

Je nachdem, in welcher Verpackungsgröße man AAA-Batterien bei Aldi oder Lidl kauft, liegt der Preis pro Stück zwischen etwa 18 und 50 Cent. Je weniger Batterien drin sind, umso teurer jede Einzelne. Das ist bei Amazon genauso. In einem Paket mit 36 Stück ist eine AAA-Batterie günstiger (32 Cent/Stück) als in einem 8er-Pack (86 Cent/Stück). Am günstigsten ist der Preis pro Batterie in der 100er-Verpackung, die Amazon anbietet. Hier kostet eine Batterie nur 22 Cent.

→ Amazon: Im Juni 2024 startet dieses neue Angebot

In Tests landen No-Name-Batterien von Lidl und Aldi immer wieder vorne und schlagen auch die teuren Batterien von Duracell. Auch die Amazon Basics Batterien und Akkus schneiden laut Stiftung Warentest gut ab. Bei Amazon selbst zeigen fast 1,5 Millionen Bewertungen und eine durchschnittliche Bewertung von 4,5 von 5 Sternen, dass die AAA-Batterien für 22 Cent pro Stück kein Fehlgriff sind.

Das sollte man vor dem Kauf wissen

Batterien altern und verlieren stetig etwas von ihrer Anfangskapazität. Wer bei Amazon also einen 100er-Pack kauft, sollte auf das Mindesthaltbarkeitsdatum achten und schauen, dass dieses möglichst weit in der Zukunft liegt – am besten, vier Jahre. Zudem sollte man sich vor dem Kauf fragen, ob es Batterien oder doch lieber Akkus werden sollten. Zweitere sind zwar teurer, lassen sich aber auch schon mal gerne bis zu 2.000 Mal aufladen. Bei einer Fernbedienung oder einer Wanduhr ergibt ein Akku aber keinen Sinn, da normale Batterien hier auch viele Jahre halten und so im Schnitt günstiger sind. Wieder­aufladbare Batterien, also Akkus, lohnen sich vor allem in energiehung­rigen Geräten, die häufig aufgeladen werden müssen wie etwa Kinderspielzeug, Kameras oder einer Taschenlampe.

Jetzt weiterlesen Batterien & Akkus im Test: Das sind die besten Marken