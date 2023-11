Erstmals unter 50 Euro: JBL Gaming-Headset so günstig wie nie zuvor

Die Black Week bei MediaMarkt ist gestartet und liefert Schnäppchen-Jägern zahlreiche tolle Tiefstpreis-Deals. Wer während des Angebot-Marathons etwa ein neues Gaming-Headset sucht, darf sich das JBL Quantum 400 nicht entgehen lassen. MediaMarkt haut die Kopfhörer jetzt nämlich zum halben Preis raus: Für nur 49 Euro holst du dir so ein starkes Headset für deine nächsten Gaming-Abenteuer an PC oder Konsole.

JBL Gaming-Headset zum absoluten Sparpreis

Das JBL Quantum 400 Gaming-Headset ist eigentlich mit einem UVP von 99,99 Euro versehen, bei MediaMarkt kommst du während der Black Week – welche übrigens noch bis zum 23. November läuft – aber schon für unfassbar günstige 49 Euro an das Headset. Dieses Angebot ist momentan nicht nur ungeschlagen, ein Blick auf den Preisverlauf zeigt auch: Günstiger gab’s die Kopfhörer zuvor sogar noch nie!

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Und für den Schnäppchen-Preis wird dir hierbei ein ordentliches Gaming-Headset geboten. Das kabelgebundene Gerät liefert dir mit dem verbauten 50 mm Treiber allen voran einen starken Klang. So hören sich deine Lieblingsspiele nicht nur toll an, du weißt dank Dual Surround Sound, JBL QuantumSURROUND und DTS auch immer haargenau, wo sich die Gegner befinden. Besonders nützlich ist dabei auch die Balanceregelung zwischen Game- und Chat-Sound. Generell kannst du insbesondere am PC den Klang genau deinen Wünschen entsprechend anpassen. Gleichzeitig sorgt das klappbare Boom-Mikrofon für eine hohe Sprachqualität, damit du beim Zocken gut mit deinen Freunden kommunizieren kannst.

Doch nicht nur PC-Gamer kommen mit dem JBL Quantum 400 auf ihre Kosten: Das Headset kann auch problemlos an Konsolen wie der PS4, PS5, Nintendo Switch sowie den Xbox-Geräten verwendet werden. Die Kopfhörer lassen sich sogar mit dem Smartphone verbinden. Hierfür steht dir neben einem 3,5mm-Stecker auch ein USB-Kabel (Typ C auf Typ-A) zur Verfügung. JBL setzt bei dem Gaming-Headset übrigens auf weichen Memory Foam, welcher in Kombination mit dem geringen Gewicht von nur 274 g für einen hohen Tragekomfort auch bei längeren Spiele-Sessions sorgen soll.

JBL Soundbar ebenfalls im Angebot

Falls du statt eines Gaming-Headsets lieber eine neue Soundbar für dein Home-Entertainment-System suchst, können wir dir noch die JBL Cinema SB170 empfehlen. Während der Black Week haut MediaMarkt die 2.1 Soundbar samt kabellosem Subwoofer für lediglich 149 Euro raus.

→ JBL Cinema SB170 Soundbar für 149 Euro

Alle weiteren Angebote der Black Week bei MediaMarkt findest du übrigens auf dieser Aktionsseite.