Dieser Kopfhörer-Geheimtipp überzeugte im Test – und kostet jetzt nur 75 Euro

Auch nach dem Prime Day gibt es bei Amazon natürlich noch viele weitere coole Angebote zu entdecken. So ist unser Geheimtipp unter den Kopfhörern – die 1More SonoFlow – weiterhin günstig zu haben. Bei uns im Test überzeugten die Over-Ears mit einem satten Klang, einem hohen Tragekomfort sowie einer guten aktiven Geräuschunterdrückung – und ergatterten so starke 91 von 100 Punkten. Bei Amazon kommst du jetzt für nur 74,99 Euro an die starken Bluetooth-Kopfhörer.

1More SonoFlow: Bluetooth-Kopfhörer ohne Schnickschnack & mit tollem Sound

Eins vorweg: Auf der Produktseite zu den 1More SonoFlow Kopfhörer wird dir zunächst ein Preisschild von 91,99 Euro angezeigt. Bis zum 16. Juli gibt es jedoch ebenfalls einen 17-Euro-Coupon, den du anwählen kannst. An der Kasse reduziert sich der Preis dadurch auf die niedrigen 74,99 Euro.

Doch nicht nur der Angebotspreis kann sich sehen lassen, die 1More SonoFlow Bluetooth-Kopfhörer machen mit ihrem schlichten Design auch optisch direkt einen guten Eindruck. Gleichzeitig sitzen die Over-Ears dank weicher Polster und dem gut produzierten Bügel fest auf dem Kopf und umschließen die Ohren – ohne, dass der Tragekomfort darunter leidet. In unserem Test war das Gerät auch nach mehreren Stunden noch angenehm zu tragen.

Ebenfalls angenehm ist die Steuerung: Diese erfolgt über vier Tasten am Kopfhörer, über welche sich die Lautstärke, die Musikwiedergabe sowie der ANC- und Transparenz-Modus einstellen lassen. Auf eine Touch-Steuerung wird bei dem Modell zwar verzichtet, im Alltag geht die Bedienung dennoch stets leicht von der Hand. Generell kommen die 1More SonoFlow ohne Schnickschnack daher, auf den man in Anbetracht des Schnäppchen-Preisschilds aber gerne verzichten kann.

Viel wichtiger ist bei einem Kopfhörer doch ohnehin der Sound – und dieser weiß bei den 1More SonoFlow vollends zu überzeugen. Das breite Soundspektrum samt lebendigem Klang und sattem Bass hinterlässt einen durchweg positiven Eindruck. Wenn du noch mehr aus den Bluetooth-Kopfhörern rausholen möchtest, greifst du zur passenden App des Herstellers und verschiebst die Regler des Equalizers nach deinen Wünschen.

Guter ANC-Modus & starke Akkulaufzeit

Darüber hinaus erledigt das Active Noise Cancelling (ANC) stets ihren Job und auch der Transparenz-Modus funktioniert einwandfrei. Diese beiden Modi runden das tolle Gesamtbild in Sachen Sound schön ab. Und auch der Akku des Kopfhörers kann sich sehen lassen. Der Hersteller verspricht eine Laufzeit von bis zu 70 Stunden ohne ANC. Bei uns im Test hielten die Over-Ears mit aktivierter Geräuschunterdrückung aber ebenfalls lange durch: Die tägliche Musikwiedergabe von sieben bis acht Stunden war eine Woche lang problemlos möglich. Besonders cool: Bereits 5 Minuten am Ladekabel reichen aus, um weitere 5 Stunden Musik hören zu können.

Werfen wir abschließend noch einen Blick auf den Preisverlauf – und dieser kann sich sehen lassen. Günstiger als für den aktuellen Angebotspreis von 74,99 Euro gab’s die 1More SonoFlow Bluetooth-Kopfhörer nämlich noch nie! Wenn du also äußerst hochwertige Over-Ears zum kleinen Preis suchst, machst du mit den 1More SonoFlow bis zum 16. Juli einen absoluten Spitzen-Deal.