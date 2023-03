Tipp: Diese Kopfhörer mit ANC haben im Test voll überzeugt – so kosten sie nur 80 Euro

Vielleicht hast du von der Marke der kabellosen Over-Ear-Kopfhörer zuvor noch nichts gehört. Haben wir auch nicht. Aber das hindert sie nicht daran, dass sie einen grandiosen Klang bieten, eine hochwertige Verarbeitung, gutes ANC und bis zu 70 Stunden Akkulaufzeit. Das kannst du von den 1More SonoFlow Kopfhörern erwarten und so sicherst du dir jetzt beim Kauf einen ordentlichen Rabatt.

Kopfhörer mit top Testergebnis zum Schnäppchenpreis

Unter dem Namen 1More SonoFlow verkauft der Hersteller seine ersten Over-Ear-Kopfhörer. Und in unserem Test haben sie uns direkt begeistert. Sie erreichten 91 von 100 Punkten und gehören somit zur Spitzenklasse der Over-Ears. Zum Vergleich: Die High-End-Kopfhörer Sony WH-1000XM5 erreichten in unserem Test mit der Wertung 95/100 gerade einmal vier Punkte mehr – sie kosten aber mit mindestens 320 Euro aktuell das Vierfache der 1More-Hörer. Wer also auf der Suche nach einem wahren Preis-Leistungs-Sieger ist, sollte sich die Over-Ears unbedingt einmal genauer ansehen.

Die Over-Ear-Kopfhörer machen auch optisch was her und bieten einen hohen Tragekomfort, sodass auch mehrere Stunden Musikgenuss am Stück nicht unangenehm werden. Richtig guten Klang liefert zudem der 40-mm-DLC-Dynamiktreiber. In unserem Test wirkte der Sound lebendig und der Bass kräftig. Per App kannst du Höhen, Mitten und Tiefen nach deinem eigenen Geschmack und deiner bevorzugten Musik anpassen. Und auch die Geräuschunterdrückung (ANC) hat uns überzeugt – besonders in der Preisklasse. So blendeten die Kopfhörer sowohl Staubsaugerdröhnen als auch Gespräche von Kollegen gut aus.

Richtig starke Akkulaufzeit – und so sicherst du dir 20 Euro Rabatt

Die 1More SonoFlow schneiden aber auch in einem weiteren Bereich hervorragend ab: bei der Akkulaufzeit. Denn die ist mit bis zu 70 Stunden erstaunlich hoch. Zwar gilt der Wert nur für ausgeschaltetes ANC, aber auch dann ist er im Marktvergleich ganz vorne mit dabei. Schaltest du das Noise Cancelling ein, kommst du immer noch auf richtig gute 50 Stunden Laufzeit.

Nun noch einmal zum Preis. Bei Amazon steht zunächst 99,99 Euro auf der Produktseite der 1More SonoFlow. Auch das wäre schon ein guter Preis für die gebotene Leistung. Setzt du unter der Preisangabe jetzt noch das Häkchen, streichst du noch einmal 20 Euro von der Rechnung. Und so rutscht der Preis auf schlappe 79,99 Euro. Der Versand ist dabei kostenfrei. Laut Angaben von Amazon gilt der Rabatt-Coupon aber nur noch bis Sonntag, 12. März. Die Kopfhörer – die auch bei den Amazon-Bewertungen 4,5/5 Sternen abgestaubt haben – können aber auch schon früher ausverkauft sein. Solltest du zu langsam gewesen sein, lässt der Blick auf den Preisverlauf (siehe unten) aber spekulieren, dass sie auch in Zukunft wieder zu einem ähnlichen Preis zu haben sein werden.

