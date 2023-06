Die 5 beliebtesten Handys: Hier gibt’s sie am günstigsten

Unser Leser-Ranking ist stets ein guter Indikator für die interessantesten Handys auf dem Markt. Unsere Leser entscheiden hierbei nämlich über die beliebtesten Modelle. Dabei dominiert eine Marke ganz klar: Samsung. So besteht nämlich gleich die ganze Top 5 aus Samsung-Produkten. Doch wo gibt’s die beliebten Handys am günstigsten und was unterscheidet die Geräte? Das erfährst du in diesem Artikel.

Platz 5: Samsung Galaxy A14 5G – Ein preiswertes Handy für jeden

Den Anfang macht das Galaxy A14 5G auf Platz fünf des Leser-Rankings. Das Samsung-Gerät ist ein tolles Alltagshandy ohne viel Schnickschnack und mit einem niedrigen Preisschild. Ausgestattet mit einem 6,8 Zoll großen Display, dem Samsung Exynos 1330 Prozessor sowie 4 GB Arbeitsspeicher. Als Speicherplatz stehen dir zunächst nur 64 GB oder 128 GB zur Verfügung. Dank des microSD-Slots kannst du den Speicher aber auf 1 TB erweitern.

Für ordentlich Power sorgt gleichzeitig der Akku mit einer Kapazität von 5.000 mAh. Dieser sollte dich auch bei intensiver Nutzung locker durch den Tag bringen. Insgesamt eignet sich das Handy dadurch optimal für alle, die kein Oberklasse-Smartphone, sondern lediglich ein funktionales Gerät zur täglichen Nutzung suchen. Farblich kannst du dich übrigens zwischen Schwarz, Silber und Grün entscheiden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Platz 4: Samsung Galaxy A53 5G – 64-MP-Kamera & toller Akku

Weiter geht’s mit dem vierten Platz, den das Samsung Galaxy A53 5G belegt. Das Mittelklasse-Smartphone wird in zwei unterschiedlichen Ausführungen angeboten: einmal mit 6 GB Arbeitsspeicher und 128 GB Speicherplatz oder mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher. Egal, für welche Variante du dich entscheidest, über eine microSD-Karte lässt sich der Speicherplatz auf bis zu 1 TB erweitern. Für die Power sorgt hingegen stets der Samsung Exynos 1280 Prozessor.

Ein toller Pluspunkt ist der 5.000-mAh-Akku, der in unserem Test für eine starke Laufzeit gesorgt hat. Alle Hobbyfotografen freuen sich gleichzeitig über die 64-Megapixel-Hauptkamera sowie eine coole optische Bildstabilisierung. Abgerundet wird das gute Gesamtpaket vom 6,5 Zoll Super-AMOLED-Display mit einer Pixeldichte von 405 ppi und einer tollen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz. Für ordentlich Farbauswahl ist auch gesorgt: Das Galaxy A53 gibt’s in Schwarz, Blau, Weiß und Peach.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Platz 3: Samsung Galaxy S23 – Kompaktes Flaggschiff-Handy

Bronze geht aktuell an das Samsung Galaxy S23. Mit seinem 6,1 Zoll großen AMOLED-Display ist das Handy äußerst kompakt und handlich. Die tolle Handhabung hat uns auch in unserem Test begeistert. Gleichzeitig weiß der Bildschirm mit einer Pixeldichte von 422 ppi sowie einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz aber ebenfalls technisch vollkommen zu überzeugen.

Der starke Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Prozessor samt 8 GB Arbeitsspeicher sorgt für eine flüssige Nutzererfahrung. Die gute Akkulaufzeit ist uns im Test ebenso positiv aufgefallen, die langsame Ladedauer könnte hingegen manchen stören. Wer seine Handys aber ohnehin nachts lädt, kann diesen Kritikpunkt ignorieren. Beim Speicher hast du die Wahl zwischen 128 GB und 256 GB, farblich gibt es ebenfalls viel Auswahl.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Platz 2: Samsung Galaxy S23 Ultra – Das leistungsstärkste Samsung-Gerät?

Knapp am ersten Platz vorbeigeschrammt ist das Samsung Galaxy S23 Ultra. Die Premium-Variante des aktuellen Samsung-Handys wird ebenfalls vom starken Qualcomm Snapdragon 8 Gen. 2 Prozessor angetrieben. In der Basisvariante mit 256 GB Speicherplatz stehen diesem 8 GB RAM zur Seite. Alternativ gibt’s das Galaxy S23 Ultra aber auch mit 512 GB oder sogar mit 1 TB Speicher. Diese Modelle bekommen mit 12 GB ebenfalls mehr Arbeitsspeicher zur Verfügung gestellt.

Bei unserem Test konnte vor allem das 6,8-Zoll-AMOLED-Display überzeugen. Dies liegt unter anderem an der hervorragenden Pixeldichte von 501 ppi sowie der hohen Spitzenhelligkeit von 1.750 Nits. Mit dem tollen Kamerasystem rund um die 200-MP-Hauptkamera knipst du außerdem brillante Schnappschüsse. Dank des 5.000-mAh-Akkus besitzt das Handy ebenso eine starke Akkulaufzeit.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Platz 1: Samsung Galaxy A54 5G – Das beliebteste Handy zum kleinen Preis

Das Galaxy A54 winkt vom Thron. Kein Wunder: Wir bezeichneten das Samsung-Smartphone in unserem Test nicht umsonst als Preis-Leistungs-Tipp. Zu den Highlights zählt bei dem Handy definitiv der 5.000 mAh starke Akku, der im Benchmark mit einer Laufzeit von über 12 Stunden beeindrucken konnte.

Wortwörtlich sehen lassen kann sich zudem das 6,4 Zoll große AMOLED-Display mit einer variablen Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz. Samsung bietet dir hierbei eins der hellsten Displays in der Mittelklasse – toll, um auch bei einfallenden Sonnenlicht stets alles erkennen zu können. Beim Speicher stehen dir 128 GB oder 256 GB zur Auswahl, die jeweils über eine microSD-Karte problemlos erweitert werden können. Farblich musst du dich zwischen Schwarz, Weiß, Grün und Lila entscheiden.