Cyber Week Deal: Dieser Samsung Kühlschrank ist jetzt unschlagbar billig

MediaMarkt liefert dir passend zur Cyber Week einen unschlagbaren Tiefstpreis-Deal in Sachen Kühlschränke. Mit einem Spitzenrabatt in Höhe von 46 Prozent rutscht der Preis für eine über 2 Meter hohe Kühlgefrierkombination von Samsung auf niedrige 699 Euro. Das Gerät gab’s zuvor noch nie günstiger im Netz! Doch auch andere Modelle – wie dieser schicke Side-by-Side Kühlschrank – sind rund um die Schnäppchen-Woche einen Blick wert. Wir schauen genauer hin.

Unser Highlight: Samsung Kühlschrank so günstig wie nie zuvor

Das wohl beste Angebot unter den Kühlschrank-Deals bei MediaMarkt dreht sich um die Samsung Kühlgefrierkombination RL38C775CS9/EG. Eigentlich ist dieses Gerät mit einem UVP von 1.299 Euro versehen. Der Elektromarkt streicht momentan aber satte 46 Prozent vom Kaufpreis, wodurch du schlussendlich nur noch 699 Euro (plus 29,90 Euro Versandkosten) zahlst. Ein kurzer Blick auf den Preisverlauf zeigt: Günstiger gab’s den Kühlschrank zuvor noch nie!

Doch was wird dir hierbei überhaupt geboten? Der freistehende Kühlschrank ist 2,03 Meter hoch (59,5 x 203 x 65,8 cm) und verfügt über 276 Liter Rauminhalt im Kühlteil sowie weitere 114 Liter für die drei Gefrierfächer. Dadurch steht dir ordentlich Platz für deine Lebensmittel und Getränke zur Verfügung. Gleichzeitig bleibt auch alles stets ordentlich. Der Kühlschrank verfügt nämlich über zwei Schubladen, vier Türfächer und vier Ablageflächen im Kühlteil.

Die vielen Ablageflächen sorgen für eine schöne Ordnung

Abgerundet wird das tolle Gesamtpaket von nützlichen und teilweise sogar smarten Funktionen. Die No Frost+ Technologie leitet beispielsweise die Feuchtigkeit im Kühlschrank nach außen. Dies verhindert dicke Eisschichten, welche zu einem erhöhten Energieverbrauch führen. Gleichzeitig reduziert auch der AI Energy Mode die Stromkosten, indem Funktionen wie die automatische Abtaufunktion an das Nutzerverhalten angepasst werden. Du kannst den Kühlschrank auf Wunsch sogar mit deinem WLAN-Netz verbinden, um so den Verbrauch über eine App im Blick zu behalten. Das Gerät verfügt insgesamt übrigens über die Energieeffizienzklasse C.

Weitere Samsung-Geräte im Sale bei MediaMarkt

Doch natürlich gibt es auch noch viele weitere Samsung Kühlschränke rund um die Cyber Week im Angebot bei MediaMarkt. Los geht’s hierbei ab 599 Euro für eine rund 1,8 Meter große Kühlgefrierkombination. Spannend sind jedoch auch Modelle wie dieser stylische Side-by-Side Kühler. Mit einem Preisschild von 1.499 Euro liefert dir MediaMarkt hierbei immerhin den aktuell besten Preis im Netz.

Alle weiteren Kühlschrank-Angebote im Überblick: