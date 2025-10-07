Bosch-Werkzeug über 50 Prozent günstiger: Die besten Prime-Day-Schnäppchen zur blauen Serie!

Akku-Bohrschrauber, Winkelschleifer oder Säbelsäge – bei Amazon bekommst du Bosch-Qualität zum reduzierten Preis. Das Ganze läuft im Rahmen der Prime Deal Days, also brauchst du nur ein Prime-Konto (oder ein kostenloses Testabo), um bei den Deals zuzuschlagen. Demnach sind die Angebote auch befristet. Spätestens morgen, am 8. Oktober ist schon wieder Schluss.

Erstes Fazit: Die Angebote sind fast durch die Bank besser als die, die im Sommer-Prime-Day zu finden waren. Klar, die Heimwerker-Saison verlagert sich zunehmend aus dem Außenbereich nach Innen, was den Markt limitiert. Aber sicher ist: Zum Zuschlagen kommt dieser Prime Day goldrichtig.

Bosch Blau: Säbelsäge mit 1.300 Watt jetzt viel billiger

Die Säbelsäge aus der blauen Serie ist einer der Top-Tipps. Prime-Mitglieder zahlen 51 Prozent weniger als den UVP und damit nur noch 165,99 Euro für das kabelgebundene Multitalent. Das Gerät kommt auf 1.300 Watt Leistung und erreicht eine Schnitttiefe von bis zu 230 Millimetern. Damit lässt sich recht universell mit vielen Materialien – vornehmlich Holz, aber auch Metall – arbeiten.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1300 PCE

Bosch Akku-Stichsäge und Winkelschleifer stark reduziert

Weiter geht’s mit diesem Winkelschleifer aus der Bosch Professional Reihe. Mit 720 Watt Leistung lassen sich diverse Baustoffe, wie Holz, Kunststoff oder Metall komfortabel abschleifen oder trennen. Der Getriebekopf ist verhältnismäßig flach und kommt so auch in enge und verwinkelte Stellen. Mit einer Bewertung von 4,6 von 5 Sternen und dem Label „Amazons Tipp“ gekennzeichnet, ist das kabelgebundene Werkzeug eine gute Wahl für Heimwerker und professionelle Handwerker. Statt rund 111 Euro (UVP) kostet es bei Amazon jetzt nur noch 54,99 Euro.

Zum halben Preis kommst du gerade außerdem an eine Akku-Stichsäge von Bosch. Da die EasySaw 18V-70 ohne ein Kabel auskommt, bist du bei der Arbeit absolut flexibel und kannst etwa auch im Garten problemlos arbeiten. Hiermit lassen sich gerade oder kurvige Schnitte bis zu 70 mm Tiefe in Holz im Handumdrehen erledigen. Im Lieferumfang ist ein Akku sowie ein Stichsägeblatt gleich mit enthalten, sodass du sofort loslegen kannst. Statt rund 135 Euro (UVP), kostet das Tool jetzt nur noch 78,99 Euro.

Bohrmaschine, Akkuschrauber und vieles mehr zum Prime Day Preis

Was ebenfalls in keinem Heimwerker-Haushalt fehlen sollte, ist eine ordentliche Bohrmaschine. Und auch hier ist ein entsprechendes Modell aus der Bosch Professional Serie gerade deutlich rabattiert. Der Bohrhammer „GBH 2–21” kostet während der Prime Days nämlich jetzt 48 Prozent weniger und somit nur noch 82,99 Euro. Das kabelgebundene Gerät liefert eine hohe Leistung von 720 Watt und bis zu 2,0 J Schlagenergie. Somit sollen sich Löcher mit bis zu 21 mm in Betonwände schlagen lassen. Bosch liefert das Tool zusammen mit einem Zusatzhandgriff, Maschinentuch, Tiefenanschlag sowie einem robusten Transportkoffer.

Reicht dir eine Schlagbohrmaschine aus der grünen Reihe, kommst du gerade sogar für 38,99 Euro an ein leistungsstarkes Modell von Bosch (43 Prozent Rabatt).

Und wenn dir in deiner Garage noch ein Akkuschrauber fehlt, solltest du das Angebot zum EasyDrill 18V-40 nicht verpassen. Hier sind ein Akku und ein Ladegerät bereits mit dabei und auch dieses Werkzeug wird mit einem Transportkoffer geliefert. Vom UVP zieht Amazon gerade 39 Prozent ab, sodass am Ende nur noch 62,99 Euro auf der Rechnung stehen. Für flexible Sägarbeiten im und ums Haus ist hingegen die Bosch Akku-Kreissäge „UniversalCirc 18V-53“ perfekt geeignet. Dank 28 Prozent Rabatt kostet sie jetzt nur noch 86,99 Euro.

Viel mehr Bosch-Werkzeug mit Prime Day Rabatt

Da war nichts dabei? Dann schau doch einfach mal bei Amazon vorbei und stöber durch die sonstigen Angebote. Bis zum 8. Oktober laufen die Prime Days noch – bis dahin hast du also noch Zeit, sofern die Deals nicht schon vorher bereits vergriffen sind.

