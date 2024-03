Bestseller Nr. 1 bei Amazon: Saugroboter zum Spitzenpreis

Im Angebot bei Amazon ist derzeit der Saug-Wisch-Roboter Dreame L10 Prime. Bei Amazon hat er die Auszeichnung „Bestseller Nr. 1“ in der Kategorie „Roboterstaubsauger“ abgestaubt und ist somit bei vielen Kunden besonders beliebt. Der Grund: Hier bekommst du nicht nur einen einfachen Saugroboter für einen fairen Preis, sondern ein hochwertiges Modell, dass dir sogar das lästige Wischen abnimmt. Außerdem ist ebenso eine Servicestation mit dabei, in der die Mopps automatisch gereinigt werden und Putzwasser aufgefüllt wird. Während der Dreame Deals zum Frühjahrsputz zahlst du bei Amazon bis zum 31. März nur noch 449 Euro für den vielfältigen Haushaltsroboter.

Hohe Saugkraft, Moppwäsche und mehr: Das bietet der Saugroboter

Mit dem Dreame L10 Prime legst du dir einen absoluten Allrounder für den Hausputz zu. Der Saugroboter kann nämlich einerseits Hart- und Teppichböden mit einer hohen Saugkraft von 4.000 Pa reinigen. Andererseits wischt er deine Fußböden mit zwei rotierenden Mopps sogar feucht. Um ein ähnliches Ergebnis wie bei der Reinigung mit einem Wischmopp zu erzielen, ahmt der Saugroboter dabei die Bewegungen der Hand nach, während der Abwärtsdruck die Reinigungskraft zusätzlich verstärkt. Der 5.200-mAh-Akku soll zudem für bis zu 250 Minuten Laufzeit reichen. So reinigt der Haushaltshelfer deine vier Wände in einem Durchgang.

Damit Teppiche bei der Reinigung nicht nass werden, hebt der Dreame L10 Prime seine Mopps an, wenn er über Teppiche fährt. Den jeweiligen Untergrund erkennt der Saugroboter dabei mittels Ultraschall-Sensor. Auch andere Böden erkennt er automatisch und passt die Saugleistung entsprechend an. In Wohnung oder Haus findet sich der Roboter zudem via LiDAR-Navigation zurecht und plant so effiziente Putzrouten. Nach der regelmäßigen Reinigung fährt der Saugroboter dann wieder in seine Station zurück. Dort lädt er nicht nur seine Akkus auf, sondern erhält auch eine ordentliche Moppwäsche. In der Station steht dazu ein 2,7-Liter-Tank mit Frischwasser zur Verfügung. Der Tank des Saugroboters selbst wird hier in einem Durchgang ebenfalls wieder aufgefüllt, während die Station das Schmutzwasser in einen separaten Tank abpumpt. Anschließend trocknet die Servicestation die Mopps, damit keine unangenehmen Gerüche oder Schimmelsporen entstehen können.

Der Preis im Überblick: So gut ist er wirklich

Aber wie steht es um den Preis? Bis zum 31. März ist der Saugroboter von Dreame auf 449 Euro reduziert. Das ist einerseits der aktuell beste Preis im Netz (Link zum Preisvergleich). Andererseits war er auch im zeitlichen Verlauf kaum günstiger zu haben. Lediglich für eine kurze Zeit kostete er einmal rund 5 Euro weniger. Die meiste Zeit pendelte der Preis aber zwischen 449 und 599 Euro. Das aktuelle Angebot lohnt sich also auf jeden Fall.