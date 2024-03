Amazon räumt Lager: Dreame Saugroboter und -wischer bis zu 250 Euro günstiger

Die Haushaltsgeräte von Dreame zählen mit zu den besten auf dem Markt. Umso besser, wenn du dir die Saugroboter und Saugwischer jetzt deutlich günstiger sichern kannst. Denn bei Amazon läuft gerade eine Rabattaktion für Dreame-Haushaltshelfer, bei der du richtig sparen kannst. Wir schauen uns die Highlights genauer an.

Hochwertige Dreame Saugroboter im Angebot bei Amazon

Im Frühjahrsputz-Angebot bei Amazon sind gleich mehrere Saugroboter günstiger zu haben. Je nach Budget findet hier jeder ein passendes Modell. Möchtest du High End an jeder Ecke, solltest du dir den Dreame L20 Ultra Complete anschauen. Dieser Saugroboter kann nicht nur eigenständig staubsaugen, sondern er wischt dein Zuhause ebenso sauber. Dazu ist er mit zwei rotierenden Wischpads ausgestattet, die deine Böden effektiv auch von hartnäckigem Schmutz befreien. Um in jede Ecke zu kommen, kann der Roboter sogar sein Wischpad ausfahren und so selbst schwer zugängliche Bereiche reinigen.

Ein weiteres Highlight ist darüber hinaus definitiv die mitgelieferte Servicestation. Denn hier fährt der Saugroboter für einen Boxenstopp hinein und entleert sich, reinigt und trocknet seine Mopps, füllt den Wassertank auf und fügt Reinigungslösung hinzu. Alles vollautomatisch. Und seine Akkus lädt er währenddessen für die nächste Putzfahrt ebenfalls wieder voll. Mit einer Saugkraft von 7.000 Pa liefert er zudem hervorragende Reinigungsergebnisse und erkennt Teppiche via Ultraschall. Damit diese nicht nass werden, legt er seine Wischmopps für die Teppichreinigung in der Servicestation kurzzeitig ab. Wir hatten den vielfältigen Saugroboter übrigens bereits im Test, wo er uns absolut überzeugen konnte. Aber auch der Preis ist stark: Bis zum 25. März sicherst du dir den Premium-Saugroboter nämlich 300 Euro günstiger für nur noch 999 Euro bei Amazon.

Du kannst auf ein paar Premium-Features und die hohe Saugleistung verzichten? Dann solltest du stattdessen den Dreame L10 Prime in die engere Auswahl nehmen. Denn hier kommst du bis zum 31. März bereits für 449 Euro dran und findest damit auch für kleineres Budget eine gute Alternative. Mit dabei ist dennoch eine Servicestation und der Saugroboter wischt deine Böden ebenfalls mit rotierenden Wischpads. Einbußen musst du allerdings bei der Saugleistung hinnehmen, denn die liegt hier bei nur 4.000 Pa.

Auch interessant: Dreame L10s Pro Ultra Heat für 849 Euro (150 Euro Rabatt)

Premium-Saugwischer für jetzt nur 333 Euro

Bist du eher auf der Suche nach einem Nass-Trockensauger, bei dem du noch selbst Hand anlegst? Dann schau dir doch einmal den Dreame H12 Pro an. Der kostet bei Amazon jetzt nämlich nur noch 333 Euro statt 399 Euro und ist schnell zur Hand, wenn du einmal Milch in der Küche verschüttet hast oder klebrige Flecken entfernen möchtest.

Ob Staub und sonstigen trockenen Schmutz oder flüssige und hartnäckige Verschmutzungen – mit dem Saugwischer von Dreame lässt sich alles mit nur einem Gerät entfernen. Mit einer Ladung kommst du gut eine halbe Stunde aus und nach der Reinigung wird der Saugwischer in seiner Station mit Heißluft getrocknet. So entstehen keine unangenehmen Gerüche und auch Schimmel hat keine Chance.