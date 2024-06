Amazon schmeißt PS5 und Original-Zubehör raus

Sonys PlayStation 5 ist bei Amazon gerade zu radikal reduzierten Preisen im Angebot. Die Lager sind – anders als vor zwei Jahren, wo jede Sekunde zählte – voll und es gibt auch keinerlei Auflagen, um die PlayStation in den Warenkorb legen zu können. Neben der Konsole selbst, die es in mehreren Ausführungen gibt, ist auch einiges an Original-Zubehör zu Top-Preisen mit dabei.

PS5-Controller rutscht deutlich unter 50 Euro

Fangen wir mit dem DualSense-Controller an. Gamepads für die PlayStation kann man eh nie genug haben – sei es für lokale Multiplayer-Matches oder damit du nie per Kabelverbindung zocken musst. Der originale, weiße Controller kostet bei Amazon gerade nur 47 Euro. Willst du die schwarze Variante, musst du einen Euro drauflegen. Beides ist Bestpreis (zum Vergleich).

Praktisch und absoluter Bestseller unter den PS5-Zubehörgeräten ist unterdessen die passende Ladestation für die Controller. In die riegelförmige Station kannst du bis zu zwei Controller einfach einhängen und sie laden ihre Akkus neu auf. Die Station ist bei Amazon gerade auf 27 Euro heruntergesetzt.

Bei Amazon im Angebot: Die Sony DualSense Ladestation

Konsolen: Sonys PlayStation 5 kostet hier nur 370 Euro

Wie eingangs erwähnt, beziehen sich die Deals aber nicht nur auf Zubehör, sondern auch auf die Konsole selbst. Vor allem die noch recht neue Slim-Version, die etwas kompaktere PlayStation ohne optisches Laufwerk ist hier gerade massiv reduziert.

Du bekommst sie in der Grundausstattung mit einem Controller im Lieferumfang derzeit für 369,99 Euro. So günstig war die Sony-Konsole seit ihrem Erscheinen (die Slim-Variante gibt’s seit Dezember ’23) noch nie!

Aber auch die „normale“ Digital-Edition. Also die PlayStation in ihrer ursprünglichen Größe, aber auch ohne optisches Laufwerk ist bei Amazon reduziert. Hier gibt’s sogar noch einen zweiten Controller mit dazu. Der Gesamtpreis liegt bei 429,99 Euro.

PlayStation 5 Slim (ohne Laufwerk) für 369,99 Euro – hier geht’s zum Deal

PlayStation 5 (ohne Laufwerk) + 2. Controller für 429,99 Euro – hier geht’s zum Deal

Die Preisverläufe beider Angebote sind bemerkenswert. Der Sprung auf die aktuellen Werte spiegelt nicht nur neue Tiefpreise wider, sondern stellt auch den deutlichsten Satz auf einmal dar. Das macht die PS5-Deals zu echten Preis-Tipps.

Was unterscheidet die PS5 Slim von der ursprünglichen Version?

Im Vergleich empfehlen wir dir aber den Griff zur Slim-Variante und dazu eventuell einen der reduzierten Controller separat. Die Slim-Version steht der ursprünglichen PS5 technisch in nichts nach. Allerdings hat die Slim sogar etwas mehr nutzbaren Speicherplatz (1 TB statt 825 GB), was gerade bei der angebotenen Ausführung ohne Laufwerk von Bedeutung ist. Alle Spiele müssen komplett heruntergeladen werden, was bei aktuellen Blockbustern gerne in die hunderten Gigabyte an Speicherbedarf geht. In der größten Not ist der Speicher per SSD manuell erweiterbar.

Die ursprüngliche PS5 lohnt sich nur für die, die darin mehr als ein Spielgerät, sondern auch ein Design-Statement sehen. Denn nur die eigentliche Version lässt sich prominent aufrecht aufstellen. Der Slim fehlen die Vorrichtungen zum Aufrichten. Und generell ist die normale PS5 größer und auffälliger – insbesondere dank großflächigerer Seitenplatten.

