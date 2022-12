Amazon schmeißt Lego Technic raus: 3 neue Sets mit bis zu 50 Prozent Rabatt

Lego-Angebote beschränken sich häufig auf die Vorjahresmodelle. Doch in der Vorweihnachtszeit gibt es jetzt gleich drei Modelle aus dem Produktportfolio von 2022. Die Preise ändern sich zurzeit sehr schnell, also solltest du nicht zu lange warten. Ein ähnlich gutes Angebot war gerade bei MediaMarkt zu haben und schon nach wenigen Stunden ausverkauft. Doch um welche Lego Technic Sets geht es jetzt bei Amazon? Wir haben dir die drei Modelle herausgesucht, auf die es jetzt mindestens 40 Prozent Rabatt gibt.

Lego BMW 1000 M RR mit 48 Prozent Rabatt

Die 42130 kam in diesem Jahr für einen damals schon satten Preispunkt auf den Markt. Kurz darauf hat Lego noch einmal an der Preisschraube gedreht und den UVP auf heftige 250 Euro gehoben. Doch Amazon nimmt den Fuß vom Preisgas und tritt kräftig auf die Bremse. Denn mit 48 Prozent Rabatt gibt es das Set Technic-Set jetzt für knapp 130 Euro. Damit wird aus einem tollen Set mit viel zu hohem Preis ein Top-Angebot.

Zugegeben: Zum Bespielen ist das Set eher nicht geeignet, sondern eher etwas für die Vitrine. Dennoch bietet es einen mitlaufenden Motor, ein schaltbares Getriebe und neue Motorrad-Felgen und Reifen. Diese sind die größten in der Geschichte von Lego. Klar, dass die BMW 1000 M RR auch insgesamt mit fast 2.000 Teilen das größte Lego-Motorrad aller Zeiten ist.

Lidl, Pokémon und Tesla: Diese Alternativen sind kompatibel und günstiger

42141 Technic McLaren Formel 1 Rennwagen mit 40 Prozent Rabatt

Etwas kleiner ist der Formel-1-Renner aus dem McLaren Rennstall. Das Set besitzt aber immer noch über 1.400 Teile und nimmt ordentlich Platz im Regal oder im Kinderzimmer weg. Denn mit einer Länge von 65 cm ist es ein ellenlanges Set und schindet so ordentlich Eindruck. Es kommt mit einem mitlaufenden V6-Motor, Einzelradaufhängung und Lenkung zu dir. Und statt knapp 200 Euro, musst du hier nur noch 120 Euro ausgeben – 40 Prozent Rabatt von Amazon sei Dank.

Das dritte Modell in der aktuellen Schnäppchenrunde ist am ehesten ein Spielset im klassischen Sinne. Das Lego Technic 42127 Batmans Batmobil kommt ohne Farbseuche und komplett in Schwarz zu dir. Allein das macht es zu einem starken Set. Doch es bieten nebenbei noch leuchtende Steine, die, speziell bei Lego Technic sehr selten zum Einsatz kommen. Dazu gibt es einige durchsichtige Bauteile und ein Action-Feature: Die blauen Flammen bewegen sich, sobald man mit dem Boliden durch die Gegend düst. Die 1.360 Teile erstrecken sich auf satte 45 cm Länge, was es zu einem beeindruckenden Weihnachtsgeschenk macht. Und das landet mit 40 Prozent Rabatt, also 60 statt 100 Euro unter dem Baum.