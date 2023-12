Amazon schmeißt Bosch Professional für die Hälfte raus: Bohrhammer, Flex und Säbelsäge

Der Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 ist der kleinste in der Riege der Akku-Bohrhämmer von Bosch und damit ein eher handlicher Geselle. Trotzdem bohrst du mit einer Schlagenergie von 2 Joule problemlos in Beton, Stein und Mauerwerk. Beim Amazon-Angebot ist leider kein Akku enthalten. Auch auf eine L-Boxx musst du verzichten.

46 Prozent Rabatt auf Akku-Bohrhammer von Bosch

Dafür bekommst du jedoch 46 Prozent Rabatt und so bleiben von 300 Euro noch knapp 160 Euro als Kaufpreis übrig. Wer also schon ein paar Akkus aus dem Bosch Professional 18-Volt-System besitzt, kann hier sehr günstig sein System erweitern, ohne unnötig doppelt in Ladegeräte und Akkus zu investieren.

Flex GWS 7-125 zum Schnäppchenpreis

Das Angebot mit dem kleinsten Preis verzichtet ebenfalls auf Akkus und somit geht dem Bosch Professional Winkelschleifer GWS 7-125 für 125 mm Scheiben nie der Saft aus. Denn hier wird mit einem Kabel der Strom direkt aus der Wand gesaugt. Damit auch deinem Geldbeutel nicht direkt der Saft ausgeht, hat Amazon von den über 90 Euro Listenpreis satte 46 Prozent abgezogen. Damit ergibt sich ein Preis von fairen 49 Euro.

Bosch Professional GWS 7-125

Bosch Säbelsäge GSA 1100 E mit fast 50 Prozent Rabatt

Beim dritten Deal des Tages kannst du dir über 50 Prozent Rabatt sichern. Hier handelt es sich um die Säbelsäge GSA 1100 E von Bosch Professional. Sie kommt ohne Akkus zu dir, braucht aber auch keine, da sie kabelgebunden ist.

Dazu gibt es je ein Sägeblatt für Holz und Metall und so kann es ohne große Umschweife direkt losgehen. Machst du Pause, hängst du die Säge mit dem integrierten Haken einfach an deiner Baustelle auf und ist die Arbeit getan, wandert sie in den mitgelieferten Koffer. Eine L-Boxx für deinen Werkzeugturm gibt es nicht dazu, dafür ist der Preis ein echtes Schnäppchen. Amazon verlangt gerade einmal 115 Euro von dir, womit der Preis mehr als halbiert ist.

Bosch Professional Säbelsäge GSA 1100 E

Angebote wechseln unregelmäßig

Die Bosch-Professional-Angebote von Amazon wechseln unregelmäßig und so heißt es schnell sein. Es kann sein, dass sich die Preise im Portfolio wieder ändern und andere Geräte zum Zug kommen. Es lohnt sich also immer mal wieder auf die Übersichtseite der Angebote vorbeizuschauen.

Nichts für dich dabei? Hier gibt es alle Deals im Überblick