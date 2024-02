Aldi wirft diese Over-Ear-Kopfhörer jetzt für nur 40 Euro raus

Bei Aldi kannst du im Rahmen des aktuell laufenden Flash Sales zahlreiche tolle Angebote entdecken. Ein waschechtes Schnäppchen gibt es in Sachen Over-Ear-Kopfhörer: Ein Modell der Marke Soundcore by Anker kostet jetzt nämlich nur noch 39,99 Euro. Das Gerät liefert dir trotz des geringen Preises einen tollen Sound samt aktiver Geräuschunterdrückung sowie eine unfassbar lange Akkulaufzeit von bis zu 60 Studen. Was die Bluetooth-Hörer sonst noch alles drauf haben und wie gut das Aldi-Angebot wirklich ist, zeigen wir dir hier.

Over-Ear-Kopfhörer mit ANC und starkem Akku – Das wird dir geboten

Im Angebot für 39,99 Euro sind dabei die Soundcore Life Q20+ Bluetooth-Kopfhörer. Die Over-Ears überzeugen dank Hi-Res-Audio mit einem klaren Klang und satten Bässen. Gleichzeitig musst du bei dem Schnäppchen-Modell trotz des geringen Preises keinesfalls auf nützliche Funktionen wie eine aktive Geräuschunterdrückung verzichten. So soll das ANC Außengeräusche um bis zu 90 Prozent reduzieren – wodurch sich die Over-Ear-Kopfhörer ideal für das Büro oder das Pendeln mit Bus und Bahn eignen.

Ein absolutes Highlight der Soundcore Life Q20+ ist jedoch der Akku. Mit nur einer Ladung halten die Bluetooth-Kopfhörer nämlich bis zu 60 Stunden durch! Mit eingeschaltetem ANC sind immerhin noch 40 Stunden möglich. Damit halten die Over-Ear-Kopfhörer auch ohne ständiges Laden locker mehrere Tage durch. Gleichzeitig sitzt das Gerät dank weichen Polstern aus Rückstellschaum sowie dem verstellbaren Kopfband überaus komfortabel. Und mit der mitgelieferten Reisetasche kannst du die Hörer ebenso komfortabel transportieren.

Bester Preis im Netz: Aldi liefert dir tollen Deal

Technisch wissen die Soundcore Life Q20+ Over-Ear-Kopfhörer also durchaus zu überzeugen. Doch wie steht es um den Angebotspreis? Aldi streicht momentan ganze 42 Prozent vom UVP, wodurch nur noch 39,99 Euro für die Hörer auf dem Kassenzettel stehen. Hinzu kommen zwar noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro – doch im Netz ist dieses Angebot trotzdem ungeschlagen!

Auch abseits der Kopfhörer kannst du bei Aldi aktuell viele tolle Schnäppchen entdecken. Im großen Flash Sale gibt es etwa auch preiswerte E-Bikes, eine spannende Infrarot-Heizung und vieles mehr deutlich günstiger. Vorbeischauen lohnt sich also auf jeden Fall.

