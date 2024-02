Aldi: Infrarot-Heizung kurzzeitig über die Hälfte billiger

Bei Aldi läuft aktuell ein großer Flash Sale, bei dem bis zum 25. Februar zahlreiche Produkte deutlich günstiger zu haben sind. Dabei ist uns insbesondere diese Infrarot-Heizung ins Auge gesprungen. Das Gerät kostet dank 56 Prozent Rabatt jetzt nämlich nur noch unfassbare 129 Euro. Das Besondere: Der Heizkörper ist sowohl als Wandheizung für den Innenbereich als auch aufgestellt für Draußen eine tolle Lösung, um schnell für eine angenehme Wärme zu sorgen. Wir schauen uns das Gerät einmal genauer an.

Effizient, wetterfest und jetzt unfassbar billig: Das kann die Infrarot-Heizung

Die Infrarot-Heizung für 129 Euro liefert dir wirklich zahllose Vorteile. So kannst du mit dem Gerät etwa unkompliziert Räume aufheizen, die über keine oder nicht ausreichend herkömmliche Heizkörper verfügen. Mit dem beiliegenden Montagematerial hast du die 120 x 60 x 2,7 cm große Heizung hierfür im Nu an der Wand befestigt. 900 Watt Leistung sowie eine hohe Effizienz sorgen nach dem Anschalten dann ruckzuck für angenehme Temperaturen. Obendrein sollten insbesondere Allergiker über eine Infrarot-Heizung nachdenken. Hierbei kommt es nämlich nicht zur problematischen Luftverwirbelung und es setzt sich kein Staub in den Lamellen normaler Heizkörper fest. Funktionen wie ein Überhitzungs- und Überspannungsschutz sind des Weiteren für die nötige Sicherheit verantwortlich.

Der Standfuß macht die Infrarot-Heizung besonders flexibel

Gleichzeitig ist diese Infrarot-Heizung aber nicht nur für den Innenbereich geeignet. Das Gerät ist wetterfest, rostfrei und mit der Zertifizierung IP44 ausgezeichnet. Du kannst den Heizkörper also auch problemlos auf dem Balkon oder der Terrasse verwenden. Hierfür wird auch direkt ein praktischer Bodenständer mitgeliefert. Und dank der Kabellänge von ungefähr 2 Metern bist du beim Aufstellen zudem relativ flexibel. Mit einem Gewicht von 12 kg ist die Infrarot-Heizung aus Aluminium und Stahl zwar kein wirkliches Leichtgewicht. Trotzdem soll sie laut Hersteller relativ angenehm zu transportieren sein. Du kannst sie also auch spontan auf die Terrasse stellen, sollten die Temperaturen bei einem gemütlichen Abend an der frischen Luft abkühlen.

Jetzt nur noch 129 Euro: Aldi sorgt mit Flash Sale für Schnäppchen

Wenn du jetzt Interesse an der vielseitigen Infrarot-Heizung hast, liefert dir Aldi einen absoluten Schnäppchen-Preis. Dank 56 Prozent Rabatt stehen hier nämlich nur noch 129 Euro auf dem Kassenzettel, plus 18,90 Euro für den Versand. Ein Top-Deal für ein wirklich cooles Gerät.

→ Infrarot-Heizung für 129 Euro

Das Angebot ist dabei Teil des aktuell laufenden Flash Sales. Aldi streicht hierbei bis zum 25. Februar teilweise satte 71 Prozent von den Kaufpreisen zahlreicher Produkte. Es lohnt sich also definitiv, auf der Aktionsseite noch nach weiteren Schnäppchen Ausschau zu halten.

→ Zum Flash Sale von Aldi