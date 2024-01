Aldi verkauft smarte Wetterstationen zu irren Spitzenpreisen

Bis zu 52 Prozent Rabatt auf den unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers (UVP) gibt es abzustauben. Denn der ALDI OLINESHOP bietet vier Wetterstationen von Bresser jetzt zu neuen Top-Konditionen an. Neben Einsteiger-Modellen zu Preisen zwischen 25 und 40 Euro kannst du dir auch eine professionelle WLAN-Wetterstation mit 5-in-1-Multi-Sensor für den Außenbereich sichern. Bei diesem Profi-Modell erwartet dich auch der größte Preisnachlass.

Jetzt bei Aldi: Profi-Wetterstation zum Spitzenpreis

Statt 189 Euro kostet die Bresser WLAN-Wetterstation WSC aktuell im ALDI ONLINESHOP nur 89,99 Euro. Zum Vergleich: Amazon verlangt aktuell für die gleiche kompakte Wetterwarte knapp 170 Euro. Alle über den Außensensor gesammelten Wetterdaten werden über eine Basisstation mit 5,7 Zoll (ca. 14 Zentimeter) großem Farbdisplay dargestellt. Dort kannst du nicht nur Basiswerte wie Temperatur und Luftfeuchtigkeit ablesen, sondern auch die aktuelle Windgeschwindigkeit, Windrichtung und die gemessene Niederschlagsmenge.

Bresser WLAN-Wetterstation WSC mit 5 in 1 Multi-Sensor

Dank eines integrierten Solar-Panels wird die Laufzeit des Außensensors verlängert. Und natürlich ist auch die Basisstation selbst in der Lage, Temperatur und Luftfeuchtigkeit in jenem Raum zu messen, in dem sie aufgestellt wurde. Zudem zeigt sie neben einer grafischen Wettervorhersage auch die Uhrzeit, das Datum, den Wochentag und die aktuelle Mondphase an.

Einsteiger-Wetterstationen sind ebenfalls im Angebot

Preiswerter geht es aber auch. So kannst du dich für 39,99 Euro zum Beispiel für die Bresser Wetterstation MeteoTemp BF entscheiden. Dieses Wetter-Gadget ist mit einem dualen Innen- und Außensensor und einem Touch-Farbdisplay ausgestattet, um nicht nur das Raumklima inklusive Schimmelrisiko-Anzeige, sondern auch das Außenklima mit aktuellen Daten im Blick behalten zu können.

Ebenfalls zu einem Preis von knapp 40 Euro bietet Aldi jetzt die Bresser Farbwetterstation ClimateTemp NBF an. Die nutzbaren Funktionen sind weitgehend identisch zu der MeteoTemp BF, allerdings erfolgt die Anzeige in einer vertikalen Ausrichtung, was zum Beispiel bei der Platzierung in einem Wandschrank platzsparender ist. Noch etwas einfacher ist die Bresser Funkwetterstation MeteoTemp HZ gehalten. Hier wird auf ein Farbdisplay verzichtet, was den Preis auf knapp 25 Euro drückt.

Auch diese Wetterstationen von Bresser sind jetzt bei Aldi im Angebot.

Alle vier Wetterstationen bieten Aldi und Bresser mit einer Garantie von fünf Jahren an. Jeweils kommen 5,95 Euro an einmaligen Versandkosten hinzu. Bei Nichtgefallen ist ein kostenloser Rückversand möglich.

