Aldi: Top-Werkzeugkoffer für weit unter 100 Euro

Für jeden Haushalt unersetzlich: ein gut sortiertes Set an Werkzeug. Denn immer mal wieder wollen Schrauben oder Muttern festgezogen, Schränke auf- oder abgebaut sowie andere Dinge im Haushalt erledigt werden, die ohne das passende Equipment auf die lange Bank geschoben werden müssten. Bei Aldi kannst du jetzt einen gut ausgestatteten Werkzeugkoffer zum Sonderpreis kaufen – mit satten 57 Prozent Rabatt.

Aldi: Alu-Werkzeugkoffer mit guter Ausstattung im Angebot

Denn ab sofort ist im Onlineshop des Lebensmittel-Discounters ein 124-teiliger Alu-Werkzeugkoffer von Brüder Mannesmann zu haben, auf den es zehn Jahre Garantie gibt. Zum Umfang des Sets mit der Produktnummer M29072 gehört nicht nur ein 61-teiliges Bit-Set, sondern unter anderem auch eine Bügelsäge, diverse Schraubendreher inklusive Feinmechaniker-Werkzeug sowie verschiedene Zangen und Inbusschlüssel. All das ist sortiert in einem praktischen Ordnungssystem. Für den mobilen Einsatz ist der Koffer mit einem Tragegriff ausgestattet.

Was kostet der Alu-Werkzeugkoffer?

Normalerweise würde der Werkzeugkoffer laut Angaben von Aldi 190 Euro kosten. Auf diesen unverbindlichen Verkaufspreis (UVP) gibt es momentan aber einen Rabatt in Höhe von satten 57 Prozent, sodass du jetzt nur 79,99 Euro bezahlen musst. Schnell sein, lohnt sich. Denn das Angebot ist nur gültig, solange der Vorrat reicht. Einmalig kommen 5,90 Euro für den Versand zu dir nach Hause hinzu.

Brüder Mannesmann Werkzeugkoffer (124 Teile) bei Aldi im Angebot.

Bezahlen kannst du bei Bedarf auch in zinsfreien Raten in Höhe von rund 28 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna. Wie gut das Angebot wirklich ist, zeigt übrigens auch ein Preisvergleich. Im besten Fall musst du für den Werkzeugkoffer derzeit nämlich in anderen Onlineshops mindestens 89 Euro bezahlen.

Black Week: Die besten Deals per E-Mail in deinem Posteingang

Hast du dich schon immer gefragt, woher der Black Friday eigentlich kommt oder welche Schnäppchen-Events es sonst noch so im Jahr gibt? Oder suchst du vielleicht eher Hilfe, um in den kommenden Tagen auch wirklich nur bei guten Angeboten zuzuschlagen? Dann kommt unser kostenloser Black Friday Schnäppchen-Guide wie gerufen für dich! Hier bekommst du nämlich nicht nur reichlich Trivia rund um den Black Friday, sondern auch sonst viele nützliche Tipps zum Online-Shopping. Mit unserem Guide machst du garantiert keinen Fehlkauf am Black Friday!

Und das Beste: Der Schnäppchen-Guide ist komplett kostenlos und kann ganz einfach auf dieser Seite bestellt werden. Melde dich einfach mit deiner E-Mail-Adresse für unseren Deal-Newsletter an und schon landet der Guide in deinem digitalen Postfach. Doppelt cool: Künftig informieren wir dich dann auch einmal die Woche über die aktuellen Top-Deals im Netz – dir geht also kein Schnäppchen mehr durch die Lappen.

Jetzt weiterlesen Aldi startet neuen Service für alle Kunden