So kannst du dich zum Beispiel für den im ALDI ONLINESHOP verfügbaren Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II entscheiden. Dabei handelt es sich um einen Edelstahl-Gasgrill, mit dem du Temperaturen von bis zu 800 Grad Celsius erreichen kannst. Möglich macht es eine doppelte sogenannte Turbo-Zone, die insbesondere für das scharfe Anbraten von saftigen Steaks wichtig ist. Umgekehrt ist es mit dem Grill aber auch möglich, geringere Temperaturen konstant auf einem Niveau zu halten. Das wird unter anderem denjenigen Grillfans gefallen, die gerne Fisch zubereiten.

Enders Gasgrills bei Aldi kaufen

Außerdem ist ein Infrarotbrenner an Bord, der die Zubereitung für knuspriges Fleisch am Spieß ermöglicht. Ein Sichtfenster in der doppelwandigen Edelstahlhaube erlaubt eine Sicht auf das Grillgut, ohne die Habe öffnen zu müssen. Praktisch: In der Seitenablage des Enders Gasgrills ist ein Kocher integriert, um unter anderem Gemüse, Pasta oder Gartoffeln zu garen. Dank Switch-Grid-Kompatibilität kannst du mit dem passenden Zubehör auch Pizza, Brot oder ganze Hähnchen zubereiten. Eine Wetterschutzhülle ist im Lieferumfang inklusive. Ebenso ein Gasdruckregler und ein Gasanschlussschlauch.

Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II

Angeboten wird der hochwertige Enders Gasgrill Kansas Pro 3 SIK Turbo II bei Aldi ab sofort zu einem Preis von 649 Euro. Drei Jahre Garantie inklusive. Einmalig kommen 5,95 Euro Versandkosten und 39,95 Ezro Speditionszuschlag hinzu, sodass der Gesamtpreis bei knapp 695 Euro liegt; wahlweise zahlbar in drei zinsfreien Raten zu je 231,63 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna.

Optional ist eine preiswertere Alternative verfügbar

Etwas preiswerter ist der exklusiv bei Aldi verfügbare Enders Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo. Er ist in einem modernen, schwarzen Design zu haben und verfügt zwar nur über eine Turbo-Zone, bietet sonst aber eine ähnliche Ausstattung. Und die schließt neben einem Seitenkocher auch einen Infrarotbrenner ein. Für diesen Gasgrill musst du derzeit 449 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten bezahlen; also in Summe knapp 455 Euro. Auch hier kannst du eine Ratenzahlung vereinbaren und musst dann in drei Schritten je 151,65 Euro bezahlen.

Enders Gasgrill Boston Black Pro 4 SIKR Turbo

Oder soll es eine Nummer größer sein? Dann kannst du dich bei Aldi für den Enders Gasgrill Kansas Pro 4 SIK Turbo II entscheiden. Das ist aber streng genommen fast schon kein Gasgrill mehr, sondern eher eine mobile Outdoor-Küche inklusive Spülbecken. Vier Edelstahlbrenner inklusive doppelter Turbo-Zone werden bei diesem Hingucker in jedem Garten mit einem Seitenkocher und einem Infrarotbrenner kombiniert. Acht Lenkrollen sorgen für Mobilität, drei Unterschränke und vier doppelwandige Türen für Stauraum.

Enders Gasgrill Kansas Pro 4 SIK Turbo II

Kaufen kannst du diese mobile Outdoor-Küche von Enders solange der Vorrat reicht über den ALDI ONLINESHOP zu einem Preis von 849 Euro. Hinzu kommen Lieferkosten in Höhe von 44,90 Euro. Entscheidest du dich für eine zinsfreie Ratenzahlung, sind dreimal 298,30 Euro zu bezahlen.

