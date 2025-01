Sie passen in die Hosentasche oder den Rucksack, sind schnell zur Hand und können überall mit hingenommen werden. Deshalb sind In-Ear-Kopfhörer so praktisch. Die JBL Bluetooth-Kopfhörer Vibe Beam bieten zudem absolute Flexibilität. Und das nicht nur, weil sie kabellos sind. Auch der Akku hält erstaunlich lange, sodass du kaum abhängig von einer Steckdose oder Powerbank bist. Bei Aldi sind die Stöpsel jetzt zum halben Preis erhältlich.

JBL-Kopfhörer zum halben Preis bei Aldi: Wir machen den Deal-Check

Für In-Ear-Kopfhörer kann man gut und gerne auch 200 bis 300 Euro ausgeben, wenn man ein Spitzenmodell von Sony, Bose oder einer ähnlichen Marke kauft. Aber nicht jeder möchte so viel für kleine Ohrstöpsel ausgeben, die man schnell verliert oder sowieso nur fürs Musikhören „nebenbei“ benutzt. Für diejenigen sind die JBL Vibe Beam eine gute Wahl. Ursprünglich kosteten sie einmal fast 80 Euro, dank 50 Prozent Rabatt zahlst du nun bei Aldi aber weniger als 40 Euro.

JBL Vibe Beam im Ladecase

Und das ist ein ziemlich guter Preis, den derzeit kein anderer Shop unterbietet. Denn ein Blick auf den Preisvergleich offenbart: Trotz 5,95 Euro Versandkosten ist Aldi ganz oben an der Spitze mit seinem Angebot von 39,99 Euro. Spannend ist auch der Preisverlauf. Denn zuletzt standen noch über 50 – und zeitweise sogar über 60 Euro – auf dem Preisschild der Kopfhörer. Je nach Geschmack kannst du weiterhin zwischen einer Variante in Schwarz oder Weiß wählen.

Das steckt in den In-Ears von JBL

Die JBL Vibe Beam sollen einerseits einen hervorragenden Klang und tiefen Bass bieten. Andererseits sitzen sie bequem im Ohr und sind schnell griffbereit. Das mitgelieferte Lade- und Aufbewahrungscase soll für insgesamt bis zu 24 Stunden Akkulaufzeit sorgen. Die Batterien der Kopfhörer selbst halten zusätzlich 8 Stunden durch. Dadurch bist du selbst bei einem längeren Arbeitstag oder einer Wanderung nicht auf eine Stromversorgung angewiesen. Solltest du doch mal länger Musik am Stück hören, reichen laut Hersteller aber bereits 10 Minuten Aufladung aus, um wieder weitere zwei Stunden Musik hören zu können.

Außerdem wichtig: Die kleinen Kopfhörer sind nach IP54 vor Staub und Wasser geschützt, sodass du sie etwa auch beim Sport oder am Strand nutzen kannst. Und darüber hinaus praktisch: Die Smart-Ambient-Technologie sorgt dafür, dass du bei Bedarf alles um dich herum problemlos mitbekommst. Zwar verfügen die Kopfhörer nicht über eine aktive Geräuschunterdrückung (ANC), die Stöpsel dämpfen aber auch so bereits ein wenig die Außengeräusche. Ist dir ANC nicht so wichtig und stattdessen ein niedriger Preis ausschlaggebend, bist du mit den JBL Vibe Beam In-Ears an der richtigen Adresse.