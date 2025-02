Teure Bluetooth-Kopfhörer für 200 Euro oder mehr sind dir einfach zu teuer? Dann geht es dir wie mir. Genau aus diesem Grund habe ich mir die Soundcore Q20i geholt. Nach ein paar Monaten Nutzung bin ich immer noch überzeugt – und jetzt sind sie wieder bei Amazon im Angebot für nur 29,99 Euro.

Extrem günstig – aber trotzdem richtig gut!

Eine Akkulaufzeit von 40 Stunden, hybride Geräuschunterdrückung und Hi-Res Audio für unter 30 Euro – das klang fast zu gut, um wahr zu sein. Also habe ich die Q20i kurzerhand bestellt, ausgepackt und direkt ausprobiert. Seitdem sind sie eine echte Alternative zu meinem teuren Headset, das ich inzwischen kaum noch nutze. Besonders das ANC hat mich positiv überrascht, denn es filtert Umgebungsgeräusche erstaunlich gut. Auch Multipoint-Bluetooth funktioniert problemlos, sodass ich sie gleichzeitig mit mehreren Geräten verbinden kann.

Beim Klang gibt es ebenfalls wenig zu meckern. Der Bass ist nicht ganz so fein abgestimmt wie bei teureren Modellen, aber dennoch ordentlich. Die Kopfhörer werden angenehm laut, Stimmen sind klar verständlich und besonders basslastige Musik macht mit Hi-Res Audio richtig Spaß. In der zugehörigen App kannst du zudem den Equalizer individuell anpassen, was ich dir definitiv empfehlen würde. Die Akkulaufzeit liegt bei mir eher bei 35 Stunden statt der angegebenen 40, aber das ist immer noch mehr als ausreichend.

Der Kopfhörer-Bestseller steht selbst Harry Potter

Natürlich darfst du für 30 Euro keine Perfektion erwarten. Das Mikrofon ist nicht gerade die Stärke der Q20i – meine Gesprächspartner hören mich oft mit leichtem Rauschen. Allerdings trage ich die Kopfhörer meist draußen, sodass Umgebungsgeräusche eine Rolle spielen könnten. Das größte Manko ist für mich aber der Tragekomfort. Nach etwa vier Stunden fangen sie an, leicht unangenehm zu drücken. Ob das an meiner Kopfform liegt oder daran, dass die On-Ears generell etwas stramm sitzen, kann ich nicht genau sagen.

Auch die Verarbeitung sollte man mit dem Preis im Hinterkopf bewerten. Natürlich kommen sie nicht an ein High-End-Modell wie die Sony WH-1000XM5 heran, aber für den Preis ist die Qualität absolut in Ordnung. Der Bügel wirkt stabil, und insgesamt fühlen sie sich nicht billig an.

Kopfhörer-Bestseller für nur 30 Euro

Kein Wunder also, dass die Soundcore Q20i die meistverkauften ANC-Kopfhörer auf Amazon sind. Aktuell bekommst du sie wieder für 29,99 Euro – ein Preis, der oft nur ein paar Tage hält, bevor er wieder auf 40 Euro oder mehr steigt. Günstiger gab es sie obendrein bisher noch nie, und der nächstbeste Preis liegt derzeit ebenfalls bei über 40 Euro (zum Preisvergleich und -verlauf).

Falls du also mit ein paar kleinen Abstrichen leben kannst und einfach einen günstigen, aber leistungsfähigen Bluetooth-Kopfhörer suchst, machst du hier nichts falsch. Ich kann sie dir auf jeden Fall empfehlen! Ähnlich geht es übrigens auch den Amazon-Kunden: Die Soundcore Q20i haben durchschnittlich 4,6/5 Sterne.

→ Sicher dir den Amazon-Bestseller für nur 29,99 Euro

