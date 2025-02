Sennheiser ist bekannt für gute Audioqualität. Und mit dem Sennheiser Accentum Special Edition holst du dir nicht nur einen Kopfhörer mit einem richtig guten Klang nach Hause, sondern auch mit aktiver Geräuschunterdrückung (ANC). Und die Akkulaufzeit kann sich ebenfalls echt sehen lassen. Was die Kopfhörer im Detail bieten und wie gut der Preis ist, prüfen wir hier.

Sennheiser Accentum: Das können die Over-Ear-Kopfhörer

Die Sennheiser-Kopfhörer sind sogenannte Over-Ears. Sie umschließen also die Ohren und sind dadurch besonders an kalten Tagen angenehm. Außerdem blenden sie bereits durch die Bauform störende Geräusche bis zu einem gewissen Grad aus. Noch stiller um dich herum wird es aber durch die ANC-Technologie. Diese erzeugt einen Gegenton zu lästigen Geräuschen und lässt dich deine Musik so noch mehr genießen – ganz ungestört.

Die Kopfhörer sind kabellos und koppeln sich per Bluetooth mit deinem Smartphone, Notebook etc. und geben dir so viel Freiheit. Sennheiser verspricht zudem ein außergewöhnliches Hörerlebnis mit starken Bässen und klaren Höhen. Auf der Straße, im Flugzeug oder in der Bahn soll die ANC-Technologie zudem dabei helfen, dass du dich voll und ganz auf Musik oder Podcast einlassen kannst. Aber zum Beispiel auch im Großraumbüro helfen sie dabei, dass du dich besser auf deine Arbeit konzentrieren kannst.

Bist du in der Stadt unterwegs oder möchtest eine Bahnansage hören? Dann hilft der Transparenzmodus dabei, dass du deine Umgebung weiterhin wahrnimmst. Damit du zusätzlich bei einer Reise oder einem langen Arbeitstag nicht ständig aufladen musst, halten die Kopfhörer bis zu 50 Stunden mit eingeschalteter Geräuschunterdrückung durch. Das ist ein wirklich guter Wert für Over-Ears.

Top bewertet und richtig günstig: So gut ist der Deal

Und was ist mit dem Preis? Amazon reduziert die Bluetooth-Kopfhörer von Sennheiser gerade um ganze 41 Prozent. Statt rund 170 Euro stehen dadurch nur noch 99,99 Euro auf der Rechnung der Kopfhörer mit einer 4,3/5-Sterne-Bewertung. Klingt an sich erstmal nicht schlecht. Der Blick auf den Preisvergleich zeigt aber erst, wie gut das Angebot wirklich ist. Denn in den vergangenen Monaten gab es den Kopfhörer nicht einmal unter 149 Euro. Erst vor wenigen Tagen rauschte der Preis plötzlich unter die 100-Euro-Grenze, wodurch die Kopfhörer jetzt absolut bezahlbar sind.