Absurd: Wenn du dir diesen 10-€-Tarif holst, bekommst du 300 € Kopfhörer von Sony geschenkt

Du willst dir neue Kopfhörer zulegen und bist bereit, deinen aktuellen Handytarif zu wechseln? Dann solltest du jetzt bei Gomibo vorbeischauen. Denn hier bekommst du für kleines Geld richtig viel. Was der Tarif für unter 10 Euro pro Monat sowie die Kopfhörer zu bieten haben, erfährst du hier.

Das steckt im Tarif

Wenn du dein Handy hauptsächlich für WhatsApp, zum Checken der Bahnverbindung oder Musikstreaming beziehungsweise Telefonieren verwendest, brauchst du kein großes Datenvolumen. Dann reichen 5 GB in der Regel vollkommen aus. Und genau das holst du dir jetzt bei Gomibo für 9,99 Euro pro Monat (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr). Wichtig: Du musst den 5-GB-Tarif auf der Aktionsseite zuerst auswählen – erst dann wird dir das Angebot angezeigt. Nutzt du selbst einen anderen Tarif, kannst du ihn aber natürlich auch an Eltern, Freunde und Co. weitergeben und die Sony-Kopfhörer (mehr dazu weiter unten) für dich nutzen.

Der Tarif bietet 5 GB Datenvolumen mit 21,6 MBit/s Geschwindigkeit, was für WhatsApp und Co. vollkommen ausreicht. Und dank Allnet- und SMS-Flat kannst du hiermit auch unbegrenzt telefonieren und SMS verschicken. In allen EU-Ländern nutzt du den Tarif genauso wie im Inland. Du bindest dich mit Abschluss des Vertrags für 24 Monate und zahlst monatlich 9,99 Euro sowie einmalig 39,99 Euro Anschlusskosten (Tarif auf Aktionsseite auswählen). Deine alte Rufnummer kannst du kostenfrei mitnehmen. So entstehen über die zwei Jahre Mindestlaufzeit Gesamtkosten in Höhe von 279,75 Euro.

Erstklassiges Extra: Diese Kopfhörer bekommst du geschenkt

Was den Deal aber erst richtig gut macht, ist das Geschenk, welches du dazu bekommst. Denn das ist nicht irgendetwas, sondern richtig gute Kopfhörer von Sony, die zum Verkaufsstart über 320 Euro gekostet haben. Mittlerweile bekommst du sie zugegebenermaßen auch schon für rund 220 Euro (siehe Preisvergleich) – das macht die Ohrstöpsel aber keinesfalls schlechter.

Die WF-1000XM5 In-Ears haben zwar einen sperrigen Namen, erreichen aber in Tests regelmäßig Spitzennoten. So auch in unserem Test. Von möglichen 100 Punkten vergaben wir satte 92 Punkte. So ein gutes Ergebnis erzielen nur wenige Kopfhörer. Nicht nur der Klang ist laut unseres Testers „kolossal“, sondern die Geräuschunterdrückung (ANC) ist ebenfalls top. Und auch Passform und Akkulaufzeit konnten uns überzeugen. Den kompletten Testbericht findest du hier.

Lieber eine PlayStation 5 geschenkt? Diese Option gibt’s ebenfalls

Übrigens: Du kannst auf der Aktionsseite auch einen 5G-Tarif mit 30 GB Datenvolumen auswählen und bekommst dann eine PlayStation 5 im Wert von 449 Euro geschenkt. Das Ganze kostet dich dann 19,99 Euro pro Monat (+ 39,99 Euro Anschlussgebühr). Wenn du einen Tarif mit mehr Datenvolumen und die Spielkonsole haben möchtest, lohnt sich diese Option ebenfalls absolut.