Bose und Sony können einpacken: Diese 1a Teufel-Kopfhörer sind jetzt richtig günstig

Die Rede ist von den Teufel Real Blue NC. Das sind Over-Ear-Kopfhörer, die insbesondere durch einen tollen Klang, eine ordentliche Akkulaufzeit und effektives Active Noise Cancelling punkten. In unserem Test konnten die Over-Ears eine top Wertung von 85 / 100 Punkten abstauben. Jetzt holst du dir die Kopfhörer dank eines exklusiven Codes zum besten Preis der vergangenen zwölf Monate. Aber aufgepasst: Unser Rabatt-Code gilt nur bis zum 16. Februar.

43 Prozent Abzug + Extra-Rabatt: So günstig waren die Over-Ears noch nie

Die Teufel Real Blue NC sind gerade bereits um 43 Prozent reduziert und kosten so nur noch 129,99 Euro. Mit unserem exklusiven Rabatt-Code „INDI10-4ED5M“ bekommst du aber nochmal zehn Prozent Rabatt on top. Dadurch musst du nur noch 117 Euro für die Over-Ears zahlen (+ Versandkosten).

Und dieser Preis ist der beste des vergangenen Jahres. Schaut man nämlich auf den Preisvergleich und -verlauf, sieht man: Derzeit ist weder ein anderer Anbieter günstiger, noch gab es in den vergangenen Monaten ein besseres Angebot. Gerade ist also wirklich ein idealer Zeitpunkt, dir die Kopfhörer günstig zu sichern.

Teufel Real Blue NC: Das haben die Kopfhörer zu bieten

Aber was können die Over-Ears eigentlich? Nun, wir haben sie getestet und 85 von 100 Testpunkten vergeben. Das ist zwar nicht die Bestwertung, aber ein ziemlich gutes Ergebnis – vor allem für den aktuellen Preis. In unserem Test beurteilten wir den Klang als sehr gut, ebenso wie den Sitz und die Akkulaufzeit. Mit einer Aufladung kommst du nämlich rund 55 Stunden aus. Der Wert gilt zwar für ausgeschaltetes ANC, aber mit Geräuschunterdrückung kommst du immer noch auf satte 41 Stunden. Einem Arbeitstag oder auch einer langen Reise mit Kopfhörern auf den Ohren steht also nichts im Weg.

Die aktive Geräuschunterdrückung (ANC) ist laut unseres Testers zwar nicht so effektiv wie bei Spitzenmodellen, welche jedoch gern das Doppelte kosten, aber dennoch echt effektiv. Flugzeuglärm oder einen Staubsauger höre man mit laufender Musik kaum noch. Insgesamt heißt es in unserem Fazit: „Warmer, satter und dynamischer Klang, ein effektives ANC und eine gute Akkulaufzeit: Mit dem Teufel Real Blue NC macht man nichts falsch.” Und das erst recht nicht für den jetzigen Preis.

Denk dran: Weitere 10 Prozent Rabatt sicherst du dir nur mit unserem Code „INDI10-4ED5M„. Kannst du auf ANC verzichten, kommst du übrigens noch günstiger an die Teufel Real Blue ohne Anhängsel „NC“. Hier ziehst du von den bereits reduzierten 119,99 Euro nochmal 10 Prozent mit demselben Exklusiv-Code ab: „INDI10-4ED5M“.