Die einen haben einen grünen Daumen, die anderen möchten mit der Pflege von Zimmer- und Gartenpflanzen möglichst wenig zu tun haben. Einer der häufigsten Fehler: den Gewächsen wird aus Vergesslichkeit zu wenig oder im Übereifer manchmal auch zu viel Wasser spendiert. Helfen kann in einem solchen Fall ein praktisches Solar-Bewässerungsset. Und genau das kannst du jetzt vom Hersteller Yard Force im ALDI ONLINESHOP zum Sonderpreis kaufen.

Aldi: Solar-Bewässerungsset im Angebot

Das von Aldi angebotene Yard Force Solar-Bewässerungsset LX SR01-EU mit integriertem Timer sorgt für eine selbstständige Bewässerung von Pflanzen ganz ohne Strom- und Wasseranschluss. Nutzbar ist es nicht nur in Wohnungen, sondern praktischerweise auch im Außenbereich. Die wenigsten haben auf ihrem Balkon direkten Zugang zu Stromversorgung. Dafür ist die Solar-Lösung ideal. Auf Wunsch ist es möglich, bis zu fünf Topfpflanzen über die smarte Bewässerungsanlage gleichzeitig mit Wasser zu versorgen.

Unterschiedliche Bewässerungszyklen mit variabler Frequenz und Dauer sind im täglichen Betrieb auswählbar. Über das im Lieferumfang enthaltene Solarpanel wird ein 2.000 mAh großer Akku mit Energie versorgt. Ein zuschneidbarer Wasserschlauch (5 Meter) ist ebenso inklusive wie eine Wasserpumpe, fünf T- und zwei X-Anschlüsse sowie fünf Bewässerungstropfer.

Yard Force Solar-Bewässerungs-Set LX SR01-EU mit Timer

Solar-Bewässerungsset zum Sparpreis kaufen

Normalerweise würde das Yard Force Solar-Bewässerungs-Set LX SR01-EU mit Timer knapp 60 Euro kosten. Diesen Preis gibt Aldi jedenfalls als unverbindlichen Verkaufspreis des Herstellers an. Im Rahmen einer Sonderaktion zieht Aldi davon jetzt aber 16 Prozent ab und bietet das Komplettset bei nur ein bis drei Tagen Lieferzeit für 49,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versand an.

Nicht zu verachten: Bei Bedarf kannst du den anfallenden Gesamtbetrag in Höhe von 55,94 Euro über den Zahlungsdienstleister Klarna übrigens auch in drei zinsfreien Raten à 18,64 Euro bezahlen. Angeboten wird das Bewässerungsset mit drei Jahren Garantie. Günstiger konnten wir es in keinem anderen namhaften Webshop finden.

