66 Prozent billiger: MediaMarkt schmeißt diesen Saug-Wisch-Roboter raus!

Ganze 66 Prozent streicht MediaMarkt aktuell vom UVP des Grundig VCR 6230 Saugroboters. Mit einer Saugleistung von 2.700 Pa, einer extra Wischfunktion sowie der starken Navigation holst du dir hiermit eine praktische Putzhilfe zum absoluten Sparpreis von lediglich 179 Euro. Günstiger gab’s den Saug- und Wischroboter zuvor sogar noch hie!

Das bietet dir der preiswerte Saug- und Wischroboter

Mit dem Grundig VCR 6230 Saug- und Wischroboter kannst du künftig mehr entspannen, denn den Hausputz übernimmt der kleine Helfer. Vier Saugmodi und eine Leistung von 2.700 Pa garantieren, dass Staub, Krümmel und Co. effektiv aufgesaugt werden. Obendrein verfügt das Gerät auch noch über eine Wischfunktion. Über den Moppaufsatz nimmt es der Roboter dann ebenso mit hartnäckigeren Verschmutzungen auf. Ein weiterer Vorteil ist die starke Akkulaufzeit von bis zu 150 Minuten.

Der Saugroboter setzt zur gekonnten Navigation übrigens auf die LDS-Technologie. Dadurch bewegt sich die Putzhilfe strukturiert durch deine Wohnung und umkurvt dabei gekonnt Hindernisse. Teppiche mit einer Höhe von bis zu 2 cm kann der Saug- und Wischroboter dabei sogar überwinden. Außerdem richtig cool: Das Haushaltsgerät kann bis zu fünf verschiedene Karten erstellen. Dies ist etwa besonders praktisch, wenn deine Wohnung aus mehreren Etagen besteht. Im Lieferumfang für 179 Euro ist neben dem Saugroboter auch eine Ladestation inklusive. Sobald der Akku leer geht, steuert der Roboter diese automatisch an und lädt sich wieder auf. Anschließend wird der Hausputz genau an der Stelle fortgesetzt, an der pausiert wurde. Du selbst musst somit lediglich immer mal wieder den Staubbehälter sowie den Wassertank entleeren und den HEPA Filter auswaschen. Den Rest übernimmt die Maschine komplett autonom.

→ Saug- und Wischroboter für 179 Euro

Neuer Tiefstpreis! MediaMarkt sorgt für Preishammer

Wirklich beachtlich ist zudem der aktuelle Angebotspreis. Bei MediaMarkt kostet der Medion Saug- und Wischroboter jetzt nämlich nur noch 179 Euro. Dies ist nicht nur ein Rabatt in Höhe von 66 Prozent im Vergleich zum UVP, sondern auch mit Blick auf den Preisvergleich und -verlauf ein starkes Schnäppchen.

Im Netz zahlst du bei anderen Anbietern etwa fast 300 Euro für das Haushaltsgerät. Und generell gab’s den Saugroboter zuvor sogar noch nie günstiger! MediaMarkt sorgt mit seinem Angebot also für einen neuen Tiefstpreis.