3D-Drucker für Einsteiger: Hier gibt’s die coole Technik günstiger

Während du beim herkömmlichen Drucken Bilder und Texte aufs Papier bringst, kannst du mit einem 3D-Drucker deutlich mehr kreieren. Hierbei wird das sogenannte Filament erhitzt und mithilfe von digitalen Vorlagen in die unterschiedlichsten Formen gebracht. Egal, ob Spielzeug, Deko oder Ersatzteile – all das und vieles mehr ist mit einem 3D-Drucker problemlos möglich. Bei Geekbuying sicherst du dir mit dem Creality K1C jetzt ein solches Gerät recht günstig im Angebot. Über den Code NNNDEK1C zahlst du für den 3D-Drucker nur noch 499 Euro. Was dir für den Preis alles geboten wird, zeigen wir dir hier.

Besonders schnell & einsteigerfreundlich: Das bietet dir der 3D-Drucker

Mit dem Creality K1C 3D-Drucker können sowohl Einsteiger als auch Profis ihren Spaß haben. Das Gerät zeichnet sich dabei vor allem mit einer hohen Druckgeschwindigkeit von bis zu 600 mm/s sowie einer großen Druckfläche von 220 × 220 × 250 mm aus. Gleichzeitig macht dir der Hersteller mit dem 3D-Drucker den Einstieg besonders leicht. So ist der Aufbau in wenigen Minuten erledigt und die richtige Kalibrierung geschieht vollkommen automatisch. Und auch die Steuerung selbst ist dank des Touchscreen-Displays überaus simpel. Hierüber warnt dich der Drucker zum Beispiel auch, sobald das Filament leer geht. Dabei merkt sich das Gerät zudem den aktuellen Druckstand bei Pausen und kann anschließend nahtlos weiter drucken. Die AI-Kamera hat zusätzlich den Druck stets im Blick und verhindert Fehler.

Obendrein holst du dir mit dem Creality K1C ebenso einen überaus vielseitigen 3D-Drucker. Das Gerät kann nämlich mit bis zu 300 °C drucken und dabei die verschiedensten Filamente inklusive Carbon-Faser formen. Die hochwertige Kühlung verhindert außerdem nerviges Warping und sorgt für glatte Ergebnisse. Ein großer Vorteil ist ebenfalls die Schnell-Wechsel-Düse, über welche du umgehend zwischen verschiedenen Aufsätzen wechseln kannst. Mit dabei ist unter anderem auch eine Edelstahldüse, welche dich sogar raue Filamente wie PA-CF nutzen lässt. Der verstopfungsfreie Extruder verhindert dabei Druckprobleme und sorgt dafür, dass dir der 3D-Drucker langfristig hervorragende Ergebnisse liefert.

→ Creality K1C 3D-Drucker für 499 Euro (mit Code NNNDEK1C)

Coole Technik zum verhältnismäßig kleinen Preis

Bei Geekbuying sicherst du dir den Creality K1C 3D-Drucker jetzt im Angebot. Über den Code NNNDEK1C drückst du den Preis auf niedrige 499 Euro, der Versand aus der EU ist zudem kostenfrei. Ein fairer Preis für die coole Technik!

Alternativ gibt es bei Geekbuying aber auch noch zwei weitere Modelle der Marke im Angebot. Wer etwa nicht ganz so viel Geld ausgeben möchte, bekommt mit dem Creality K1 3D-Drucker das ebenso hochwertige Vorgänger-Modell. Diese Variante kostet über den Code NNNDEK1 dann sogar nur 379 Euro. Das beste Modell – den Creality K1 Max – sicherst du dir hingegen für 679 Euro, wenn du beim Kauf den Code NNNDEK1M angibst.

Für alle wichtigen Infos rund ums Thema 3D-Drucker, Filamente, Accessoires und Co. lohnt sich zusätzlich auf jeden Fall auch ein Blick auf diese Aktionsseite von Geekbuying. Hier findest du ebenfalls nützliche Einsteigertipps sowie Hinweise für Profis.

→ Nützliche Tipps & Infos zu 3D-Druckern