Unter dem passenden Namen „UP“ bietet Lebara jetzt zwei neue Tarife an. Passend sind die Namen daher, da dir bei diesen Verträgen jährlich ein UPgrade winkt. So bekommst du etwa bei dem 20 GB Vertrag für 7,99 Euro pro Monat jedes Jahr 5 GB mobile Daten komplett kostenfrei dazu. Bei der 40-GB-Variante – welche mit 12,99 Euro ebenfalls fair bepreist ist – kommen sogar 10 GB pro Jahr on top. Gleichzeitig bist du aber keinesfalls zwangsläufig lange gebunden – auf Wunsch gibt’s die Verträge auch ohne Mindestlaufzeit.

Auf den ersten Blick handelt es sich bei den beiden UP-Tarifen von Lebara um ganz herkömmliche Mobilfunkverträge. Du bekommst wahlweise 20 oder 40 GB Datenvolumen, surfst mit einer guten Geschwindigkeit von bis zu 50 MBit/s und profitierst von einer Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming. Die monatlichen Kosten liegen bei 7,99 Euro für den kleineren Tarif bzw. 12,99 Euro für das 40-GB-Paket.

Ein zusätzlicher, cooler Vorteil ist die Flexibilität. Zwar gibt es die Verträge wie gewohnt mit 24 Monaten Mindestlaufzeit, doch auch flexible Varianten, welche sich monatlich kündigen lassen, sind vorhanden. Einziger Unterschied hierbei: Der Anschlusspreis fällt beim Tarif ohne Laufzeit mit 15 Euro im Vergleich 5 Euro höher aus.

Das wirklich besondere an den beiden neuen UP-Tarifen ist aber das bereits erwähnte Daten-Upgrade mit jedem Vertragsjahr. Während es beim 20-GB-Vertrag jedes Jahr 5 GB pro Monat on top gibt, winken dir bei der 40-GB-Variante sogar satte 10 GB. Bis zu 5 Jahre lang bekommst du so kostenlos einen immer besseren Tarif – wohlgemerkt komplett ohne Aufpreis und dauerhaft. Und wo sonst bekommt man bitte einen dann 90 GB starken Tarif für nur 12,99 Euro? Wer also keine Lust hat, öfter den Vertrag wechseln zu müssen, wird hier massiv belohnt.

Tarife mit 24 Monate Mindestlaufzeit (10 Euro Anschlusspreis):

→ 20 GB für 7,99 Euro pro Monat (jedes Jahr 5 GB on top)

→ 40 GB für 12,99 Euro pro Monat (jedes Jahr 10 GB on top)

Flexible Tarife ohne Laufzeit (15 Euro Anschlusspreis:)

→ 20 GB für 7,99 Euro pro Monat (jedes Jahr 5 GB on top)

→ 40 GB für 12,99 Euro pro Monat (jedes Jahr 10 GB on top)