Besser habe ich noch nie „gesaugwischt“! Vermeintlicher Dyson-Konkurrent im Test

Mit dem Jimmy PW11 Pro Max Akkusauger holst du dir eine sprichwörtliche Allzweckwaffe für die Hausarbeit. Ganze sechs Aufsätze sowie weiteres Zubehör packt der Hersteller mit in den Karton, wodurch du wirklich für jede Art von Schmutz gewappnet bist. Festsitzender Staub im Teppich? Nutz die Teppichbürste. Versteckt sich Dreck in den Ecken deines Autos? Dann nutz das Gerät als Handstaubsauger mit der Fugendüse. Und selbst besonders hartnäckige Flecken entfernst du mit dem Wischmodul problemlos.

Gleichzeitig ist der Jimmy PW11 Pro Max mit einem UVP von 699,99 Euro (mit dem Code RRDWHSGH kostet er aktuell nur 499 Euro) aber auch kein Schnäppchen und konkurriert mit Blick auf den Preis mit Sauger-Schwergewichten wie Dyson. Ob das Gerät diesem Vergleich gerecht werden kann – und wie sich der Akkusauger sonst so im Alltag schlägt – zeigt unser ausführlicher Testbericht.

Enormer Lieferumfang und leicht holpriger Aufbau

Beim Auspacken ist man zunächst fast schon erschlagen vom Lieferumfang. Der Hersteller packt wirklich eine Vielzahl an praktischen Aufsätzen mit in den Karton. Um die alle zu verstehen, sollte man zuvor daher definitiv einen Blick in die Anleitung werfen – welche zum Glück auch in Deutsch mitgeliefert wird. Unglücklicherweise ist die Übersetzung aber nicht immer perfekt gelungen, doch dazu später mehr.

Neben der normalen Bodenbürste (Teppichbürste) sowie dem großen Wischmodul gibt es so noch einen speziellen Sofasauger (für Möbel & Polster), eine Fugendüse sowie eine Bettbürste. Außerdem bekommst du eine Reinigungsbürste zum Säubern des Akkusaugers sowie eine Reinigungslösung für die Wischfunktion mitgeliefert.

Die Aufsätze können alle an der Station verstaut werden – diese nimmt aber auch ordentlich Platz weg

Eine Sache, die man zum Start aufbauen sollte, ist die Ladestation. Denn ausschließlich hier kannst du den Jimmy PW11 Pro Max auch aufladen. Leider macht sich hier schon einer der Hauptkritikpunkte bemerkbar: Die auf dem Boden stehende Ladestation funktioniert nur, wenn man den Akkusauger mit seinem Wischaufsatz darin verstaut. Wer ihn also gerade nur kurz zum Staubsaugen verwendet hat, muss das Gerät zum Laden wieder umbauen – das geht komfortabler!

Generell nimmt das Ganze im Gegensatz zu Wandhalterungen anderer Hersteller auch deutlich mehr Platz weg und ist im Aufbau umständlicher. Man spart sich aber immerhin das Bohren in die Wand. Gleichzeitig steht der Akkusauger in der Station aber irgendwie auch leicht schräg – technisch kein Problem, er lädt einwandfrei, optisch stört mich das aber schon.

Der Akkusauger steht leider dauerhaft leicht schräg in der Station

Damit du die verschiedenen Aufsätze ruckzuck an den Akkusauger angebracht bekommst, setzt der Hersteller auf ein Stecksystem. Dies kennt man schon von vielen anderen Modellen anderer Marken und funktioniert auch beim Jimmy PW11 Pro Max eigentlich gut. Manchmal benötigt man beim Aufsatzwechsel aber etwas mehr Kraftaufwand als üblich – die Verarbeitung wirkt dabei nicht immer einwandfrei. So verklemmte sich ein Aufsatz sogar so sehr, dass das Herausnehmen nur mithilfe einer weiteren Person gelungen ist.

Im Einsatz: Kraftvolles Saugen mit den passenden Aufsätzen

Nachdem wir meine größten Kritikpunkte aus dem Weg geräumt haben, kommen wir jetzt zum Saugen und Wischen – denn genau hier zeigt der Jimmy PW11 Pro Max seine Stärken. Mit einer Motorleistung von 460 Watt sowie 110 AW Saugkraft besitzt der kabellose Staubsauger mächtig Power und muss sich so keinesfalls hinter Geräten bekannterer Marken verstecken. Laut dem Hersteller erreicht das Gerät dabei sogar bis zu 21.000 Pa – ein Top-Wert! Und in unserem Test konnte er diese PS auch auf die Straße – bzw. den Wohnungsboden – bringen.

In Kombination mit den verschiedenen Aufsätzen bekommt man mit dem Akkusauger nämlich wirklich die komplette Wohnung ruckzuck und vor allem gründlich gereinigt. Die Boden- und Teppichbürste saugt etwa effektiv und punktet dabei noch mit einem Lichtstrahl, welcher versteckten Schmutz zum Vorschein bringt. Bei diesem Aufsatz – genauso wie beim Wischer – kommt zusätzlich auch die automatische Leistungsanpassung zum Einsatz. Der Sauger erkennt hierdurch automatisch, wie dreckig der Boden ist und passt dementsprechend die Saugleistung an. Dies klappte im Test stets gut und sorgte für durchgängig tolle Ergebnisse. Alternativ und bei den anderen Aufsätzen kannst du zwischen dem Carpet- und Floor-Modus wechseln.

Passend zum Akkusauger: Diese Premium-Saugroboter lohnen sich ebenfalls

Gleichzeitig eignen sich die Textilbürsten (vom Hersteller Sofasauger und Bettbürste genannt) perfekt für Möbel, Betten, Bürostühle und Co. und ergänzen sich dabei hervorragend. So konnte ich etwa meine Couch reinigen oder auch den Kratzbaum meines Katers von festsitzenden Tierhaaren befreien. Mit der Fugendüse kommst du währenddessen gut in kleine Ritzen, wodurch du beispielsweise auch deinen Pkw gründlich und komfortabel reinigen kannst.

Selbst festsitzende Katzenhaare wurden problemlos entfernt

Ein großer Vorteil ist die tolle Handhabung des Jimmy PW11 Pro Max. Selbst mit den größeren Aufsätzen ist man dank des Flex-Gelenks am Kopf weiterhin wendig. Dadurch ging mir das Saugen stets einfach von der Hand. Ein weiterer Faktor, auf den der Hersteller einen großen Wert legt, ist das flache Design. Hierdurch soll man gut unter Möbel kommen. Unter dem Bett klappte dies bei mir hervorragend und ohne große Mühe. Für Sofas ist der Kopf mit einer Höhe von 6 cm aber teilweise doch zu hoch – zumindest in meinem Wohnzimmer.

Das absolute Top-Feature: Die starke Wischfunktion

Das meiner Meinung nach stärkste Feature ist allerdings die Wischfunktion des Jimmy PW11 Pro Max. Die Einrichtung dieser war zunächst jedoch leider etwas verwirrend. Hier kommen wir wieder auf die eingangs erwähnte, teils suboptimale, Übersetzung zu sprechen. Und diese unterscheidet sich je nach Sprache auch inhaltlich gewaltig. Beim Auffüllen des Wassertanks wird im deutschen Teil des Handbuchs „ein Kronkorken“ als ungewöhnliche Maßeinheit für die Menge der Reinigungslösung angegeben. Im englischen Abschnitt ist hingegen von „two bottle“ (zu Deutsch: zwei Flaschen) die Rede. Hier sollte der Hersteller bei künftigen Modellen auf jeden Fall nachbessern.

Sieht man über diese Probleme hinweg und hat man erstmal alles eingerichtet, zeigt sich aber mal wieder die Stärke des Jimmy P11 Pro Max, denn besser hab ich bisher noch nie gewischt! Die Handhabung ist wirklich exzellent, man gleitet ohne Mühe und wie von selbst über den Boden. Gleichzeitig stimmt aber auch das Wischergebnis. Klebriger Schmutz geht bereits bei einmaligem Drübergehen im Auto-Modus sofort weg. Übrigens: Der Jimmy P11 Pro Max verfügt zusätzlich über einen Schmutzwassertank, in dem beim Wischen das dreckige Wasser landet. Dadurch putzt du stets nur mit frischem Wasser.

Das Ergebniss der Wischfunktion kann sich wortwörtlich sehen lassen

Per Knopfdruck kann zudem eine extra Wasserdüse eingeschaltet werden. Dadurch sorgst du für noch mehr Flüssigkeit auf dem Boden, um besonders hartnäckige Flecken einzuweichen. Das war bei meinem Einsatz aber gar nicht nötig, da schon ganz normal im Auto-Modus alle Verschmutzen beseitigt wurden. Ein cooles Extra ist das Feature aber in jedem Fall. Praktisch ist außerdem, dass der Akkusauger als Wischer komplett eigenständig stehen kann.

Der praktische Wasserstrahl im Einsatz

Den Akku immer genau im Blick

Apropos praktisch: Genau so lässt sich ebenso das verbaute Display beschreiben. Hier wird dir nämlich stets in Echtzeit der verbliebende Batteriestand angezeigt. Mehr noch als das: Sogar die verwendete Saugstufe wird berücksichtigt, wodurch du stets genau weißt, wie lang du noch in diesem Modus weitersaugen kannst.

Zunächst komisch: Sobald der Akku voll ist, dreht sich die Ladestandsanzeige um

Insgesamt hielt der Akku bei mir rund 45 Minuten – mit verschiedenen Aufsätzen für die Reinigung meiner 55 m2 Wohnung, inklusive einiger Möbelstücke. Wer eine größere Wohnung oder gar ein Haus besitzt, wird mit einer Akkuladung daher wohl nicht auskommen. Für meine alltäglichen Putzvorhaben war die Batterie aber mehr als ausreichend. Die Ladezeit betrug im Anschluss übrigens rund 4 Stunden.

Die Station hilft mit: Reinigung und Wartung des Akkusaugers

Der Aufbau und die Einrichtung waren also etwas umständlich, während die Kerndisziplin – das effektive Saugen und Wischen – hervorragend klappte. Wie steht es dann um die Wartung des Akkusaugers? Ganz grundsätzlich ist das Entleeren des beutellosen Staubbehälters ruckzuck erledigt. Und auch den Schmutzwassertank soll man nach jedem Einsatz gründlich reinigen und dabei ebenfalls die Einzelteile herausnehmen. Die mitgelieferte Reinigungsbürste ist dabei eine große Hilfe. Gleichzeitig muss man sich aber bewusst sein, dass hier nach dem Wischen – welches eigentlich richtig komfortabel ist – noch eine gewisse Mehrarbeit bei der Wartung auf einen zukommt. Die anderen Aufsätze und Bürsten können ebenfalls recht simpel gereinigt werden.

Der Schmutzwassertank zerlegt in seine Einzelteile

Bei allen weiteren Wartungs- und Reinigungsaufgaben greift dir aber zum Glück die Station unter die Arme. Diese verfügt unter anderem über eine Heißlufttrocknung, welche die Bürstenrolle, den Staubbehälter und den Schmutzwassertank mit warmer Luft gründlich trocknen. Dadurch sollen nicht nur Gerüche vermieden, sondern ebenso Bakterien entfernt werden.

Fazit zum Jimmy P11 Pro Max Akkusauger

Preislich möchte der Jimmy P11 Pro Max in einer Liga mit Premium Dyson-Saugern mitspielen. Das gelingt dem Hersteller aber ausschließlich in Sachen Saugkraft, Lieferumfang sowie der wirklich exzellenten Wischfunktion. Letzte ist für mich das wohl größte Highlight des Akkusaugers und ein großer Pluspunkt. Insbesondere die Verarbeitung und einige Designentscheidungen verhindern allerdings eine absolute Top-Bewertung. Unter anderem die große Ladestation ist mir persönlich ein Dorn im Auge, da ich in meiner Wohnung hierfür gar keinen Platz habe. Wer den Sauger aber mal im Sale schießen kann und ein möglichst leistungsstarken sowie vielseitigen Saug-Wischer sucht, kann durchaus zufrieden sein.

Pro

Viele Aufsätze, großer Lieferumfang, aber trotzdem ordentlich verpackt

Hohe Saugkraft

Exzellente Wischfunktion mit toller Leistung & Handhabung

Kein Bohren für die Ladestation nötig

Akkustand wird in Echtzeit und entsprechend dem Modus angezeigt

Contra

Verarbeitung nicht immer dem Preis entsprechend

Ladestation nimmt viel Platz weg

Sauger muss zum Laden in der Station komplett aufgebaut sein & steht ungerade

Fehlerhafte Übersetzungen in der Bedienungsanleitung

Falls du Interesse am Jimmy PW11 Pro Max Akkusauger hast, kannst du ihn dir unter anderem auf der offiziellen Webseite des Herstellers kaufen. Derzeit sogar schon für nur 499 Euro, wenn du beim Kauf den Code RRDWHSGH angibst.