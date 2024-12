Der kleinste Saugroboter der Welt? So schlägt sich der SwitchBot K10+ Pro im Test

Der SwitchBot K10+ Pro ist der Nachfolger des K10+, der ebenfalls als kleinster Saugroboter der Welt bekannt ist. Beide Modelle teilen sich nun diesen Titel. Im Vergleich zum Vorgänger wurde die Saugleistung laut Hersteller aber um 20 Prozent erhöht und die Hauptbürste wurde ebenfalls überarbeitet. Der UVP des Haushaltshelfers liegt bei rund 600 Euro, durch Angebote wie aktuell bei Amazon kommst du aber auch schon für knapp 400 Euro an das Gerät. In unserem ausführlichen Test erfährst du, für wen sich dieser kompakte Saugroboter zu diesem Preis eignet und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.

Kompakt und schlicht – Das ist unser erster Eindruck vom SwitchBot K10+ Pro

Die geringe Größe des SwitchBot K10+ Pro macht sich direkt auf den ersten Blick bemerkbar. Er ist lediglich 9,2 cm hoch und hat einen Durchmesser von 24,8 cm. Im Inneren befindet sich ein Staubbehälter mit einem Fassungsvermögen von 200 ml. Einen Wassertank gibt es bei diesem Modell hingegen nicht. Stattdessen wird eine Wischplatte verwendet, an der ein Einweg-Feuchttuch befestigt wird. Eine Packung mit 30 Tüchern ist bereits im Lieferumfang enthalten.

Ergänzt wird das Gerät durch eine Absaugstation mit den Maßen 33 x 26 x 20 cm. Diese Station enthält einen 4-Liter-Staubbeutel und dient nicht nur der Staubabsaugung, sondern auch dem Laden des Roboters.

Obwohl der Saugroboter selbst klein ist, punktet der Staubbehälter in der Station mit einem großen Volumen

Blitzschnelle Einrichtung und praktische App-Funktionen

Die Einrichtung des SwitchBot K10+ Pro ist angenehm unkompliziert. Die SwitchBot-App ist dabei die zentrale Steuerung für alle Smart-Home-Geräte des Herstellers. Normalerweise wird empfohlen, zunächst den QR-Code unter der Haube des Roboters zu scannen, doch unser Testgerät wurde von der Software sofort erkannt.

Nach der Einrichtung erstellt der Roboter eine Karte deiner Wohnfläche. Dabei können kleine Fehler in der Raumaufteilung auftreten. Das ist jedoch kein Problem, da die App umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten bietet. Du kannst Räume zusammenfügen oder trennen und No-Go-Zonen festlegen, damit zum Beispiel Teppiche beim Wischen ausgespart werden.

In der App hast du stets die volle Kontrolle über den SwitchBot K10+ Pro

Beim Saugen kannst du außerdem aus vier Saugstufen wählen. Ein nettes Extra ist die Anzeige des Live-Standorts des Roboters während der Reinigung in der App. Zusätzlich lassen sich in den Einstellungen Parameter für die Absaugfunktion der Basisstation anpassen, wie die Dauer und Häufigkeit des Absaugens.

Ein großer Pluspunkt des SwitchBot K10+ Pro ist obendrein seine Matter-Kompatibilität. Wenn du bereits andere Smart-Home-Geräte des Herstellers besitzt, kannst du den K10+ Pro problemlos integrieren. Voraussetzung ist lediglich ein SwitchBot Hub 2. Neben Matter unterstützt der Saugroboter auch Alexa und Google Home. Die Integration ist kinderleicht, da die App dich Schritt für Schritt durch den Prozess führt. Diese intuitive Anleitung hat uns schon beim SwitchBot S10 (zum Test) überzeugt.

Saugen und Wischen – So schlägt sich der SwitchBot K10+ Pro im Alltag

Jetzt geht’s ans Eingemachte – und zwar den Alltagstest. Eine wichtige Info hierbei: Der SwitchBot K10+ Pro kann nicht gleichzeitig saugen und wischen. Bevor der kleine Haushaltshelfer loslegt, musst du in der App entweder den Saug- oder den Wischmodus auswählen. Auf Hartböden liefert der Roboter beim Saugen noch akzeptable Ergebnisse – insbesondere für die Preisklasse, in der sich das Haushaltsgerät befindet. Auf Teppichen musst du jedoch größere Abstriche machen. Besonders feine Partikel wie Sand bereiten dem SwitchBot K10+ Pro erhebliche Probleme.

Dank des schmalen Designs reinigt der Saugroboter insbesondere Ecken und Kanten gründlich

In engen Ecken und schwer zugänglichen Bereichen spielt der Saugroboter hingegen seine Stärken aus. Dank seiner ultrakompakten Bauweise reinigt er dort gründlich, ohne die High-End-Technik teurer Modelle zu benötigen. Ein positiver Überraschungsmoment: In der Hauptbürste aus Silikon fanden wir nach der Reinigung keine Tierhaare – ein erfreuliches Detail.

Um in den Wischmodus zu wechseln, muss zunächst die Wischplatte angebracht werden. Diese deckt die gesamte Hauptbürste ab, was erklärt, warum das Gerät nicht gleichzeitig saugen und wischen kann. Leider ist das Wischergebnis enttäuschend: Feuchte Flecken werden verschmiert, und hartnäckigere Rückstände bleiben unangetastet. Das liegt auch an den verwendeten Einweg-Feuchttüchern, die die gleiche Swiffer-ähnliche Funktion wie beim Vorgängermodell K10+ haben. Dass auf der Verpackung weiterhin „K10+“ statt „K10+ Pro“ steht, hinterlässt einen kuriosen Eindruck. Das Ganze ist obendrein alles andere als umweltfreundlich, da die Tücher nach jeder Verwendung entsorgt werden müssen.

Und so steht es um Navigation plus Akkulaufzeit

Und wie steht es um die Navigation? SwitchBot setzt beim K10+ Pro auf eine moderne LiDAR-Navigation, was in dieser Preisklasse keine Selbstverständlichkeit ist. Leider enttäuscht der Roboter dennoch bei der Hinderniserkennung: Der SwitchBot K10+ Pro fährt recht häufig gegen Objekte und registriert neue Hindernisse nur unzuverlässig.

Die Akkulaufzeit ist dafür solide: Nach 30 Minuten auf höchster Saugstufe hat der K10+ Pro noch 68 Prozent Rest-Akku. Positiv fällt auch die geringe Lautstärke während der Reinigung auf. Praktisch: Nach Abschluss der Reinigung leert die Absaugstation den Staubbehälter des Roboters zweimal vollständig.

Unser Fazit zum SwitchBot K10+ Pro

Wer wenig Geld für einen Saugroboter ausgeben möchte, muss wie gewohnt gewisse Einschränkungen hinnehmen – und das ist auch beim SwitchBot K10+ Pro leider nicht anders. Die Wischfunktion bleibt wenig überzeugend, und auch die Hinderniserkennung weist klare Schwächen auf.

Seine größten Stärken zeigt der K10+ Pro dafür in kleinen Wohnungen und engen Räumen, wo er seine kompakte Bauweise perfekt ausspielt. Dennoch bleibt ein fader Beigeschmack, da SwitchBot die Gelegenheit verpasst hat, die Schwächen des Vorgängermodells auszubessern. Obwohl die Saugleistung um 20 Prozent gesteigert wurde, hätten wir uns ebenso Upgrades an anderen Stellen gewünscht.

Wenn du einen günstigen, superkompakten Saugroboter für Hartböden und kleine Wohnungen suchst, könnte der SwitchBot K10+ Pro dennoch eine gute Wahl sein. Insbesondere durch aktuelle Rabatt-Aktionen wie aktuell bei Amazon – wo du dir den Saugroboter samt Station schon für nur 399,99 Euro sicherst – kann er sich durchaus lohnen.

Vorteile des SwitchBot K10+ Pro

Superkompakter Saugroboter

4-L-Staubbeutel in Absaugstation vorhanden

Ordentliches Saugergebnis in Ecken

Matter-kompatibel (SwitchBot Hub 2 notwendig)

Nachteile des SwitchBot K10+ Pro

Minimale Verbesserungen zum Vorgängermodell

Kann nicht zeitgleich saugen und wischen

Schlechte Wischfunktion