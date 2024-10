Bloß nicht ins Wasser: So reinigst du deine Kopfhörer richtig

Kabellose Kopfhörer sind aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Ständig haben wir die kleinen Stecker in der Hand und stecken sie in unsere Ohren. Da ist eine regelmäßige Reinigung wichtig, um Bakterien und Co. keinen Nährboden zu bieten. Außerdem verstopft Ohrenschmalz und anderer Schmutz mit der Zeit die Lautsprecher, sodass die Klangqualität nachlässt.

In-Ear-Kopfhörer reinigen – das benötigst du

Manche Anbieter verkaufen teure Reinigungs-Kits für ihre Kopfhörer. Doch solche Spezial-Tools sind gar nicht notwendig. Die richtigen Mittel gibt es in jedem Drogeriemarkt.

Die Außenseite der Kopfhörer und das Case lassen sich mit einem Tuch und etwas Spüli oder Desinfektionsmittel reinigen. Doch für die empfindlichen Mesh-Gitter, hinter denen sich die Lautsprecher befinden, ist dies nicht empfehlenswert. Hier bietet sich sogenanntes Mizellenwasser an. Wer sich regelmäßig schminkt, dürfte ein solches Fläschchen ohnehin im Kosmetikschrank stehen haben. Wenn nicht, gibt es dies für ungefähr 2 Euro in jedem Drogeriemarkt und vielen Supermärkten. Zudem benötigst du eine Kinderzahnbürste.

Mizellen sind waschaktive Moleküle, die fett- und wasserlösliche Partikel entfernen können. Einige Hersteller wie Apple empfehlen diese Flüssigkeit ausdrücklich zum Reinigen der AirPods.

Kopfhörer säubern – so geht’s richtig

Nimm deine Kopfhörer aus dem Case. Handelt es sich um In-Ears mit austauschbarer Silikonspitze, solltest du diese abnehmen. Getrennt lassen sich Silikon und Kopfhörer einfacher reinigen. Das Case und die Kopfhörer kannst du mit einem Tuch aus Baumwolle oder Mikrofasern und ein bisschen Spüli abwischen. Alternativ bietet sich auch Desinfektionsmittel an. Nutze hierbei nur wenig Flüssigkeit und tauche die Kopfhörer auf keinen Fall unter Wasser. Aufpassen musst du bei den empfindlichen Mesh-Abdeckungen für die Lautsprecher, Mikrofone und Co. Hier kommt das Mizellenwasser zum Einsatz. Gib ein paar Milliliter davon in einen Becher und benetze die Borsten der Zahnbürste vollständig. Halte anschließend die Kopfhörer mit dem Gitter nach oben und reinige die Kopfhörer mit kreisförmigen Bewegungen. Tupfe die Kopfhörer anschließend mit einem Papiertuch trocken und lasse sie für ein paar Stunden an der Luft trocknen, ehe du sie wieder ins Case steckst oder verwendest.

