Xiaomi hat es getan und seine neuen Flaggschiffe ins Rennen um die Krone am Handymarkt geschickt. Mit der europäischen Vorstellung des Xiaomi Mi 10 Pro und des Mi 10 bleibt der chinesische Hersteller weiter auf Kurs. High-End-Technik zum Kampfpreis ist das Ziel. Das gelingt den Chinesen mit dem Mi 10 Pro mal wieder auf durchaus beeindruckende Art und Weise.

Eine Überraschung hatte Xiaomi zur Europa-Vorstellung am Freitag aber auch noch in petto und kündigte kurzerhand auch noch das Xiaomi 10 Lite 5G an. Mit diesem Modell möchte Xiaomi 5G bezahlbar machen. Es ist eines der preiswertesten 5G Smartphones überhaupt.

Das High-End-Smartphone Xiaomi Mi 10 Pro besitzt ein knapp 6,7 Zoll großes AMOLED-Display, das in Full-HD+Qualität auflöst. Eine Bildwiederholrate von 90 Hz soll für eine flüssigere Darstellung sorgen. Unter der Haube fackelt Xiaomi ein wahres Feuerwerk ab.

Neben Qualcomms Spitzenprozessor, dem Snapdragon 865, langt Xiaomi mit bis zu 12 GB Arbeitsspeicher und 512 GB internem Speicher kräftig zu. Beim Akku braucht sich das Xiaomi Mi 10 Pro nicht hinter einem anderen Galaxy-S20-Rivalen verstecken und bietet eine Kapazität von 4.500 mAh. Damit ist der Akku vergleichbar mit dem Galaxy S20 Plus und liegt nur knapp unter dem Samsung Galaxy S20 Ultra, das 5.000 mAh bietet.

Die Kameraausstattung des Super-Smartphones besteht aus vier Objektiven mit dahinterliegenden Sensoren. Mit der 108-Megapixel-Hauptkamera zielt Xiaomi offenbar auf das Galaxy S20 Ultra, das ebenfalls eine 108-Megapixel-Kamera besitzt. Dabei ist das Modul kein Novum: Mit einer solchen Kamera wurde schon das Xiaomi Mi Note 10 Pro bestückt. Zur Hauptkamera gesellen sich ein Telemodul mit 8 Megapixeln, eine „Porträtkamera“ mit 12 Megapixeln und eine Ultraweitwinkelkamera mit 20 Megapixeln.

Xiaomi Mi 10: der schwächere Zwilling

Wie bei Samsung, Huawei und Co. üblich, bringt auch Xiaomi eine leicht abgespeckte Version seines Flaggschiffs auf den Markt. Zwar unterscheiden sich die Modelle hinsichtlich des Designs kaum voneinander. Käufer des Xiaomi Mi 10 bekommen aber mehr Akkupower (4.780 mAh). Beim Display und dem Prozessor gibt es keine Unterschiede. Bei der Kamera und dem Speicher spart Xiaomi jedoch einige Körner.

Das Xiaomi Mi 10 bietet zwar auch den 108-Megapixel-Sensor, spart jedoch bei den Partnerkameras. So löst beispielsweise die Weitwinkelkamera mit 13 statt 20 Megapixeln auf. Beim Speicher wird es keine 12/512-GB-Version geben. Maximal sind 12 GB Arbeitsspeicher und 256 GB Datendepot möglich.

Design von der Stange

Wirft man einen ersten Blick auf das Xiaomi Mi 10 Pro, stellt man schnell fest, dass die Chinesen beim Design eher auf Bewährtes setzen. Statt einen eigenen Look zu etablieren, schaut man rechts und links, was Huawei und Samsung erfolgreich gemacht hat. So erinnert etwa die Rückseite mit dem oben links angeordneten Kameramodul beider Mi-10-Modelle an das Huawei P20 Pro.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G vorgestellt

Ebenfalls angekündigt wurde das Xiaomi Mi 10 Lite. Das günstigere Smartphone kommt mit einem flachen 6,57 Zoll großen OLED-Display und hat den neuen Snapdragon 765G Prozessor von Qualcomm verbaut – 5G-Unterstützung inklusive. Auf der Rückseite befinden sich vier Kameras. Bisher ist jedoch nur die Auflösung der 48 Megapixel Hauptkamera bekannt. Der Akku soll eine Kapazität von 4.160 mAh bieten.

Mit dem Mi 10 Lite 5G will Xiaomi 5G bezahlbar machen. Das Smartphone soll im Mai auf den Markt kommen und 349 Euro kosten. Weitere Details will Xiaomi zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlichen.

Xiaomi Mi 10 Lite 5G Software Android 10 Prozessor Snapdragon 765G Display , x Pixel Arbeitsspeicher interner Speicher 64 GB Hauptkamera 8000x6000 (48,0 Megapixel) Akku 4.160 mAh induktives Laden USB-Port IP-Zertifizierung Gewicht Farbe Einführungspreis 349 € Marktstart Mai 2020

Preis und Verfügbarkeit des Xiaomi Mi 10 / Mi 10 Pro

Das Xiaomi Mi 10 und das Xiaomi Mi 10 Pro sind ab dem 28. März in Deutschland vorbestellbar und sollen ab dem 7. April ausgeliefert werden. Für alle Vorbesteller gibt es einen Metall-Koffer als kostenlose Beigabe. Wer über 1&1, Aetka, Euronics, O2 oder Vodafone bestellt, erhält stattdessen einen 32 Zoll Fernseher dazu.

Das Xiaomi Mi 10 kostet mit 128 Gigabyte Speicher und 8 Gigabyte RAM 799 Euro. Die Speicherverdopplung auf 256 Gigabyte kostet 100 Euro mehr. Verfügbar ist es in den Farben Twilight Grey und Coral Green.

Das Xiaomi Mi 10 Pro ist nur in einer Version mit 256 Gigabyte Speicher und 8 Gigabyte RAM erhältlich und kostet 999 Euro. Als Farben stehen Alpine White und Solstice Grey zur Auswahl.

