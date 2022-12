Unerwünschten Anrufen keine Chance lassen – Dank Anrufschutz von tellows

(*Bei diesem Artikel handelt es sich um einen Gastbeitrag von tellows)

Das Volumen an Betrugsanrufen zum Thema „Strom- und Gaspreise“ ist seit Mitte dieses Jahres sehr hoch. Die steigenden Energiepreise und möglichen Versorgungsengpässe machen sich Betrüger zunutze, indem sie die Unsicherheit in der Bevölkerung mit vorgetäuschten Energieverträgen ausspielen.

Günstige Energieverträge: Die neue Masche der Betrüger

Die unerwünschten Anrufe lassen sich in zwei Varianten unterteilen. Zum einen Anrufe, bei denen zu einem Stromanbieterwechsel gedrängt wird und zum anderen Kaltakquise-Anrufe für alternative Heizmethoden. Gefährlich ist, dass Betrüger schon mit wenigen persönlichen Daten, wie Zählernummer, Name und Geburtsdatum, einen Vertrag kündigen oder abschließen können. Daher ist es essenziell, keine persönlichen Informationen und Daten am Telefon weiterzugeben. Um vor solchen Maschen zu warnen, hat tellows eine umfassende Studie zum Thema Strom- und Gaspreisabzocke mit allen wichtigen Hintergrundinformationen erstellt.

Schutz vor Telefonbetrug für die FRITZ!Box

Mit dem tellows Anrufschutz wirst du vor Anrufen mit betrügerischen Absichten geschützt. Automatisch werden negativ bewertete Rufnummern blockiert. Täglich werden tausende Rufnummern von der tellows Community mit einem Score zwischen 1 und 9 bewertet. Besonders unseriöse Nummern haben einen Score von 7 bis 9 und werden von dem Anrufschutz angezeigt. Die bewerteten Rufnummern werden in einer Art Online-Telefonbuch – der Scorelist – gesammelt für die FRITZ!Box zur Verfügung gestellt.

Mit der Lizenz kann das Telefonbuch als Anrufschutz ganz einfach an die heimische FRITZ!Box angebunden werden. Ein tägliches Auto-Update bringt das Telefonbuch immer auf den aktuellsten Stand. In der tellows Datenbank werden die Rufnummern mit dem tellows Score, dem Anrufertyp und dem Anrufernamen gespeichert. Ruft etwa ein unseriöses Solaranlagenunternehmen an, erscheint beispielsweise folgendes: „Score 8, Werbeanruf, Solar Mustermann“. So kannst du entscheiden, ob du den Anruf annehmen willst.

Unter „Rufbehandlung“ in der FRITZ!Box kann zusätzlich eine Rufsperre für das gesamte Online-Telefonbuch eingerichtet werden, sodass es gar nicht erst klingelt. Geblockte Anrufe sind in der FRITZ!Box Anrufoberfläche sichtbar. Es entsteht kein nachträglicher Pflegeaufwand. Erhältlich ist der Anrufschutz auf Amazon und im tellows Shop für 19,95 Euro.

Smartphone-Schutz per App

Um auch unterwegs den vollen Schutz gegen Spam- und Betrugsanrufe nutzen zu können, ist der tellows Anrufschutz jetzt auch als App für Android und iOS verfügbar. Mit der App stehen dir alle Features des FRITZ!Box-Anrufschutzes zur Verfügung. In der kostenfreien App können eingehende Anrufe bereits beim Klingeln identifiziert werden. Zudem sind in den Kommentaren der tellows Community Details zu Anrufern leicht herauszufinden.

In der Premium-Version werden gefährliche Nummern automatisch blockiert. Weiterhin besteht die Möglichkeit der Offline-Anruferkennung. Eine Jahreslizenz kosten 9,99 Euro und steht als In-App-Kauf zur Verfügung.

Dieser Artikel wurde als Gastbeitrag von tellows verfasst. Eine redaktionelle Einflussnahme durch inside digital erfolgte nicht.