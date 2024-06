Tagesgeld-Tragödie: Der Verfall beginnt

Die vergangenen Monate waren ein wahres Eldorado für Sparer. Nachdem es über viele Jahre hinweg keinen Cent Zinsen aufs Geld bei der Bank gegeben hatte, sind heute bis zu 5 Prozent beim Tagesgeld drin. Doch vor Kurzem wurde eine Entscheidung gefällt; der Anfang vom Ende beschlossen. Denn: Zum ersten Mal seit dem Ende ihrer Nullzins-Politik hat die EZB den Leitzins wieder gesenkt. Und da sich alle Banken und Sparkassen an dem Leitzins orientieren, geben sie die Zinsen gerne auch an Kunden weiter, um sich beliebt zu machen. Fällt der Leitzins, fallen auch die Zinsen aufs Tagesgeld. Und eine beliebte Bank prescht vor.

Tagesgeld: Zinsen fallen

Trade Republic, einer der erfolgreichsten Neobroker aus Deutschland, reagiert auf den Entscheid der Europäischen Zentralbank und zahlt ab sofort weniger Tagesgeld-Zinsen. Nicht nur für Neukunden gibt es jetzt weniger, auch Bestandskunden bekommen weniger Zinsen. Aber: Trotz Senkung gehört das Konto bei Trad Republic weiterhin zu den besten Tagesgeld-Angeboten.

Statt 4 Prozent gibt es bei der beliebten Bank ab sofort nur noch 3,75 Prozent p. a. aufs Tagesgeld. Trade Republic hält also an seinem Versprechen fest, den Leitzins komplett an seine Kunden weiterzugeben. Und da die EZB den Leitzins um 0,25 Prozent gesenkt hatte, gibt es nun hier auch 0,25 Prozent weniger. Wie gut Trade Republic mit seinem Tagesgeld-Angebot noch immer da steht, zeigt die folgende Tabelle.

Erst der Anfang vom Ende?

Doch nicht nur die Zinsen aufs Tagesgeld werden durch die Entscheidung der EZB sinken. Der niedrigere Leitzins sorgt auch dafür, dass die Festgeld-Zinsen fallen werden. Aber: Anders als beim Tagesgeld sind die Zinsen für Festgeld schon seit Ende des vergangenen Jahres rückläufig. In unserem Ratgeber „Festgeld im Vergleich: Diese Banken zahlen die höchsten Zinsen“ zeigen wir dir, wo du derzeit besonders viel Geld bekommst, wenn du deine Penunzen längerfristig anlegen willst.

